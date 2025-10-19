Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BTV Phương Thảo nói lời tạm biệt VTV9 sau 3 năm gắn bó. Cô chính thức kết thúc công việc tại đây từ 15/10.

Chia sẻ với Tiền Phong , BTV Phương Thảo xác nhận thông tin cô rời VTV9, nói lời chia tay sau ba năm gắn bó. Theo đó, BTV Phương Thảo kết thúc công việc tại đây từ ngày 15/10 và nhận quyết định chuyển công tác về VTV5 - Kênh truyền hình tiếng dân tộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ tháng 11, cô lên sóng các bản tin thời sự của kênh này.

“Ngày làm việc cuối cùng với danh phận người VTV9. Tạm biệt hành trình gần ba năm được trao nhiều yêu thương và cơ hội”, BTV Phương Thảo chia sẻ.

Ngày làm việc cuối cùng của BTV Phương Thảo tại VTV9.

Cô nhận được nhiều lời chúc, động viên từ các đồng nghiệp, khán giả như BTV Hoài Anh, BTV Thúy Hằng…

BTV Phương Thảo cho biết lý do cô chuyển công tác vì gia đình. Trong điều kiện công việc của chồng phải di chuyển nhiều, con gái mới ba tuổi nên Phương Thảo buộc phải đưa ra quyết định.

“Do điều kiện gia đình nên tôi cần lựa chọn cân bằng công việc và cuộc sống. Đó là lý do tôi tạm gác đam mê được dẫn thời sự VTV1. Hy vọng rằng với tinh thần One VTV, dù công tác ở VTV5, tôi vẫn có cơ hội tham gia dẫn thời sự khi điều kiện cho phép và được khán giả đón nhận”, Phương Thảo nói.

Thời điểm BTV Phương Thảo làm việc ở VTV9, cô từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4). Dù là MC hiện trường một điểm kết nối, cô nói vẫn cảm thấy tự hào.

BTV Phương Thảo sinh năm 1986 tại An Giang, tốt nghiệp Đại học Cần Thơ. Trong nhiều năm bén duyên với truyền hình, cô có 8 năm làm việc tại VTV Cần Thơ.

Năm 2016, cô được điều chuyển công tác ra Hà Nội và dẫn bản tin Thời sự 19h trên VTV1, thay thế BTV Hoài Anh. Đến khi mang thai con thứ hai, Phương Thảo chuyển về VTV9. Tại đây, cô dẫn các bản tin thời sự hàng ngày và một số chuyên mục khác. Cô chia sẻ nhịp độ làm việc ở VTV9 dễ thở hơn so với VTV1, giúp cân bằng công việc và gia đình.

BTV Phương Thảo từng chia sẻ cô định hướng trở thành người dẫn hòa đồng, thân thiện với khán giả và truyền tải thông tin một cách dễ hiểu. Cô muốn gần gũi với khán giả như những người bạn đang chuyện trò chứ không phải đọc bản tin khô cứng.

Còn với vai trò là người mẹ, cô nghiêm khắc và muốn con tự lập, có chính kiến chứ không dựa dẫm vào người khác.

BTV miền Tây từng dẫn Thời sự 19h thông báo rời VTV9

Theo Đỗ Quyên

Tiền Phong

