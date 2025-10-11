Cảnh tượng ngay lúc này tại Bắc Kinh khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhận xét: "Không thể diễn tả nổi!"

Du lịch Trung Quốc đang trở thành xu hướng được đông đảo du khách quốc tế lựa chọn trong vài năm gần đây, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh – nơi hòa quyện giữa vẻ đẹp hiện đại và di sản văn hóa lâu đời. Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, hội nhóm về du lịch, hình ảnh Bắc Kinh độ vào thu đang được quan tâm hơn cả.

Cụ thể, đó là cảnh những tán cây lớn nhỏ trên đường phố, trong các công viên hay ở những điểm tham quan dần chuyển sang màu vàng cam đẹp mắt. Theo nhiều du khách có kinh nghiệm, bắt đầu từ hiện tại, khoảng từ giữa tháng 10 đến tháng 11, là thời điểm được xem là đẹp và lý tưởng nhất để tới Bắc Kinh.

Nhiều người còn phải trầm trồ, cảnh Bắc Kinh vào thu như bước ra từ một bức tranh. "Cứ đến tầm tháng 10,11 là gần như cả TP Bắc Kinh chuyển mình sang màu vàng, đi đến đâu cũng có thể thấy lá vàng, đẹp đến nao lòng!", du khách có tài khoản T.T.Ngọc chia sẻ. "Vẻ đẹp vào thu của Bắc Kinh thật sự không thể diễn tả nổi. Đi đến bao nhiêu lần cũng thấy chưa ngắm đủ vì nhiều nơi để đi quá", du khách có tài khoản T.Dương nói thêm.

Cảnh mùa thu ở Bắc Kinh với lá vàng, lá đỏ đan xen khiến nhiều người phải trầm trồ (Ảnh Lộc Đàn, Hiền Vũ, Phạm Thảo)

Đi đâu để ngắm lá mùa thu ở Bắc Kinh?

Như du khách đã nói ở trên, mùa thu ở Bắc Kinh hầu hết đường phố đều khoác lên mình chiếc áo màu vàng cam của màu lá. Thế nhưng vẫn có một số địa điểm cụ thể, lý tưởng cho du khách để ngắm cảnh, tản bộ và tận hưởng cảnh quan thiên nhiên.

1. Đồi Hương Sơn

Không thể không nhắc đến Hương Sơn khi nói về mùa thu ở Bắc Kinh. Tại đây, hàng triệu chiếc lá phong chuyển màu đỏ rực, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Các du khách có thể tham gia vào những chuyến leo núi ngắm lá, vừa thư giãn vừa tận hưởng không khí trong lành, tươi mới của mùa thu. Những người yêu thích nhiếp ảnh chắc chắn sẽ không thể bỏ qua điểm đến này, với những bức ảnh mùa thu đầy ấn tượng.

Thời gian lý tưởng để ghé thăm là từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 10, khi mà những tán lá phong đang ở độ rực rỡ nhất. Đặc biệt, việc leo núi và tham gia các hoạt động ngoài trời tại đây sẽ mang lại cho du khách cảm giác thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Ảnh CGTN

2. Tử Cấm Thành

Là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, Tử Cấm Thành vào mùa thu càng trở nên huyền bí và lôi cuốn. Những hàng cây ngân hạnh trong khuôn viên chuyển màu vàng, tạo nên một không gian trầm lắng và đẹp mắt. Du khách có thể đi bộ quanh các khu vực như Cung điện Thái Hòa và Cung điện Trung Hòa để tận hưởng vẻ đẹp của mùa thu trong không gian lịch sử, cổ kính. Mùa thu chính là thời điểm lý tưởng để tham quan Tử Cấm Thành, vì không khí mát mẻ và ít khách du lịch hơn so với mùa hè.

Ảnh CGTN

3. Cung điện mùa hè

Cung điện mùa hè cũng là một địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Bắc Kinh vào mùa thu. Với diện tích rộng lớn và hồ Kunming thơ mộng, mùa thu là thời điểm lý tưởng để du khách thưởng thức khung cảnh yên bình nơi đây. Các tán cây bắt đầu thay lá, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thư thái. Đặc biệt, việc đi dạo quanh hồ hay chèo thuyền kayak trên mặt nước sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời trong không gian mùa thu tại Cung điện mùa hè.

Ảnh Discover China

4. Công viên Ditan

Công viên Ditan là nơi để du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, chiêm ngưỡng cảnh sắc lá vàng rơi và cảm nhận không khí trong lành. Đặc biệt, công viên này rất phù hợp cho những ai yêu thích những chuyến dạo bộ nhẹ nhàng, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Nơi đây cũng rất ít khách du lịch, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một không gian yên tĩnh giữa lòng thành phố.

Thời tiết mùa thu tại Bắc Kinh khá dễ chịu, với nhiệt độ ban ngày dao động từ 15–25°C và ban đêm từ 10°C trở xuống. Du khách nên chuẩn bị áo khoác nhẹ, giày thể thao và mũ để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mùa thu. Ngoài ra, du khách cũng nên mang theo một chiếc ô hoặc áo mưa nhẹ, vì mùa thu cũng có thể có những cơn mưa bất chợt.

Ảnh Shutter Stocks

Mùa thu cũng là thời điểm tuyệt vời để tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, đi bộ dạo trong công viên, hoặc chèo thuyền trên hồ. Du khách cũng có thể thuê xe đạp để dạo quanh các địa điểm như Tử Cấm Thành, Cung điện mùa hè và các công viên lớn. Nếu đến Bắc Kinh vào dịp Trung Thu, du khách không thể bỏ qua lễ hội đèn lồng và thưởng thức các món ăn đặc trưng của mùa lễ hội như bánh trung thu và trà hoa nhài.