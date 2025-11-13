Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này

13-11-2025 - 15:30 PM | Xã hội

Clip quay trước cổng khu biệt thự nhà Mailisa đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Thông tin Công an xuất hiện tại tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk gây xôn xao dư luận trong sáng 13/11. Đây là chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng do vợ chồng doanh nhân Mailisa (tên thật Phan Thị Mai, sinh năm 1975) và Hoàng Kim Khánh làm chủ.

Clip: Cảnh bên ngoài biệt phủ 4.000m2 của Mailisa ngay lúc này. Nguồn: H.T

Ngay lúc này, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip từ tài khoản TikTok có tên viết tắt là H.T. Theo người này chia sẻ, khi đi ngang căn biệt phủ 4.000m2 của Mailisa trong sáng nay (13/11) thì quay lại được cảnh tượng có rất nhiều cảnh sát và dân phòng đang đứng ở địa điểm này.

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này- Ảnh 1.
Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này- Ảnh 2.
Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này- Ảnh 3.

Bên ngoài biệt phủ 4.000m2 của Mailisa ngay lúc này.

Căn biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện này vốn không còn xa lạ với nhiều người, từng được vợ chồng Mailisa công khai hình ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội. Đặc biệt là vào năm ngoái, 2024 - Mai Mailisa cùng gia đình đã tổ chức tiệc tân gia ở đây. 

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này- Ảnh 4.

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này- Ảnh 5.

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này- Ảnh 6.

Độ hoành tráng bên trong căn biệt phủ từng được Mailisa chia sẻ lên MXH.

Theo đó, bất động sản này nằm ở quận 12 (nay là phường An Thới, TP.HCM), xây dựng trên diện tích đất hơn 4.000m2. Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Tổng thời gian hoàn thiện căn biệt phủ là hơn 6 năm. 

Công trình gồm rất nhiều dãy nhà ngang dọc bề thế theo phong cách Á Đông với nguyên vật liệu chủ yếu bằng gỗ, chạm trổ nhiều chi tiết tinh xảo. Phía bên trong nhà, khuôn viên có nhiều tiểu cảnh như hồ cá, cây cối lạ mắt. Nội thất bên trong nhà cũng cho thấy sự đầu tư của gia chủ với nhiều món đồ toát lên sự đắt đỏ.

Nhìn những hình ảnh này, nhiều người dự đoán chi phí mà vợ chồng Mailisa đầu tư cho biệt phủ sẽ có rất nhiều số 0, có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là dự đoán từ cư dân mạng, chính chủ chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào.

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này- Ảnh 7.

Đây không phải là cơ ngơi đầu tiên của doanh nhân này. Theo đó, bà chủ thẩm mỹ viện còn sở hữu nhiều bất động sản, nhà cửa, lâu đài nguy nga tại nhiều địa phương khác.

Phan Thị Mai (còn được biết đến với biệt danh Mailisa) là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên. Chồng bà là ông Hoàng Kim Khánh, cũng được biết là đại gia sở hữu dàn siêu xe “khủng”. Cả hai, đặc biệt là Mailisa thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang, làm từ thiện lên mạng xã hội. 

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

