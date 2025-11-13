CẬP NHẬT: Công an đồng loạt có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Nghệ An: Trưa 13/11, lực lượng chức năng, Cảnh sát cơ động cũng đã xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động được tổ chức thành nhiều tốp canh gác, phong tỏa, giữ trật tự phía trước khuôn viên và cổng vào của cơ sở thẩm mỹ này. Nhiều khách hàng đến cơ sở thẩm mỹ này để sử dụng dịch vụ nhưng phải quay về.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang làm tại cơ sở thẩm mỹ Mailisa số 132 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Đà Nẵng: Tại Đà Nẵng, trưa 13/11 tại thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) xuất hiện một số công an. Cửa ra vào thẩm mỹ viện này được đóng kín.

Cần Thơ: Ghi nhận của PV khoảng 10h30 sáng 13/11, tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ, số 67 Phan Đình Phùng (nút ngã tư Phan Đình Phùng - Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều). Cơ sở có 2 mặt tiền, với tòa nhà đồ sộ, nhưng cửa chính trong trạng thái đóng kín, chỉ còn cửa phụ phía đường Châu Văn Liêm còn mở, với 2 người mặc đồng phục bảo vệ trông coi.

Phía trước cơ sở này ghi nhận có một số chiến sĩ mặc sắc phục công an đứng cạnh xe ô tô loại 16 chỗ ngồi và ra vào tòa nhà.

Một số người dân sống gần cơ sở mỹ viện cho hay, khoảng hơn 8h sáng nay thấy một số người mặc sắc phục công an xuất hiện rồi vào bên trong tòa nhà này, tới gần 12h vẫn chưa thấy lực lượng rời đi.

TPHCM: Theo ghi nhận, lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện tại trụ sở chính của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại 86 - 88 -92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Hiện Công an TP.HCM chưa công bố nguyên nhân của đợt kiểm tra.

Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành nhiều tốp: Một phần đứng bên ngoài thực hiện công tác canh gác, phong tỏa và giữ trật tự khu vực, phần còn lại vào bên trong để làm việc, thu thập tài liệu và khám xét theo quy định tố tụng.

Nhiều nguồn tin cho rằng đây là bước tiếp theo trong quá trình xác minh hoạt động của hệ thống Mailisa – đơn vị từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực hành nghề thẩm mỹ và quảng cáo vượt phạm vi cho phép.

Hà Nội: Ghi nhận lúc 10h hơn ngày 13/11, nhiều cảnh sát tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa số 6 Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Phía bên ngoài, lực lượng CSCĐ yêu cầu người dân không quay phim chụp ảnh.

Theo một nữ khách hàng làm da ở thẩm mỹ viện trên, hôm qua khi liên hệ với thẩm mỹ viện thì được thông báo vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, hôm nay đến làm dịch vụ theo lịch hẹn thì được cảnh sát cho biết đang làm việc nên không được vào trong.

Cũng trong sáng 13/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa , trụ sở nằm trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk .

Theo ghi nhận, phía trước cơ sở xuất hiện ô tô biển xanh có gắn còi ưu tiên cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động túc trực bên ngoài. Bên trong, lực lượng chức năng đang làm việc với một số người có liên quan. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi từ xa.

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị hiện chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc.

Được biết, thẩm mỹ viện Mailisa đã hoạt động nhiều năm tại Đắk Lắk và có lượng khách hàng lớn. Ngoài cơ sở hiện tại, đơn vị này đang xây dựng thêm một trụ sở mới trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Mailisa thành lập năm 1998 với định hướng cung cấp dịch vụ làm đẹp tự nhiên. Hiện thương hiệu có 17 chi nhánh trên toàn quốc và phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin sự việc.