Cảnh tượng tựa "hỏa ngục" tại Pháp: Cháy rừng lớn nhất nhiều thập kỷ, Thủ tướng Pháp gọi đây là "thảm họa quy mô chưa từng có"

"Thảm họa chưa từng có"

Thủ tướng Pháp François Bayrou đã gọi đây là một “thảm họa quy mô chưa từng có” tại khu vực. Ông đã trực tiếp đến chỉ huy sở cứu hỏa đặt tại làng Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse để thăm hỏi lực lượng chức năng và người dân.

Vụ cháy bùng phát vào chiều thứ Ba (6/8) tại làng Ribaute, thuộc vùng Aude, một khu vực nông thôn với nhiều rừng cây và vườn nho. Tính đến tối thứ Tư, đám cháy vẫn được đánh giá là “rất dữ dội”, đã thiêu rụi khoảng 16.000 hecta, và tiếp tục lan rộng trong điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh – khiến công tác cứu hỏa gặp vô vàn khó khăn.

Ảnh: Reuters

Khoảng 2.100 lính cứu hỏa và nhiều máy bay chữa cháy đã được huy động. Nhiều người dân địa phương cũng bất chấp hiểm nguy, cố gắng cứu nhà cửa, tài sản và giúp dập lửa.

“Trời đang xanh trong, chưa đầy một giờ sau đã hóa cam rực,” ông Andy Pickup, một người sống tại làng Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse kể lại. “Chúng tôi lao ra ngoài cố giúp đỡ. Nghe thấy tiếng nổ và tiếng nứt vỡ. Đó là cây cối, là ngôi làng…”

Pickup cho biết, khi hoàng hôn buông xuống, ngọn lửa xuất hiện từ mọi phía, có nơi chỉ cách nhà ông khoảng 100 mét.

Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sống ở đây 10 năm rồi, chưa bao giờ chứng kiến điều gì như vậy," ông Pickup nói. "Mùa hè ngày càng nóng, mưa ngày càng ít. Đó là vấn đề nghiêm trọng." Ông lo ngại gió có thể mạnh hơn vào ngày mai, khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Ít nhất 1 người chết, 3 người mất tích

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong nhà riêng. Ít nhất 13 người khác bị thương, trong đó có 11 lính cứu hỏa. 3 người hiện vẫn đang mất tích. Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau thông báo quân đội sẽ bắt đầu tăng cường hỗ trợ từ ngày thứ Năm, với hàng chục binh sĩ được triển khai đến hiện trường.

Thị trưởng làng Jonquières, ông Jacques Piraux, cho biết toàn bộ dân làng đã được sơ tán: “Một cảnh tượng đầy buồn bã và tang thương. Tựa như bề mặt mặt trăng, tất cả đều đã cháy rụi. Hơn một nửa, thậm chí ba phần tư ngôi làng đã bị thiêu rụi. Cảnh tượng tựa như hoả ngục.”

Ảnh: Reuters

Người dân và du khách tại các khu vực lân cận được yêu cầu ở yên trong nhà, trừ khi có lệnh sơ tán. Hai khu cắm trại đã được sơ tán phòng ngừa. Thủ tướng Bayrou nhấn mạnh khu vực này sống nhờ vào ngành sản xuất rượu vang và du lịch. Cả hai đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ cháy.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Bộ Môi trường Pháp cho biết vùng Aude đang trải qua hạn hán, với lượng mưa ít trong nhiều tháng qua và đã áp dụng lệnh hạn chế sử dụng nước. “Thảm thực vật quá khô chính là yếu tố then chốt khiến ngọn lửa lan nhanh,” cơ quan này nhận định.

Ảnh: Reuters

Theo cơ quan khí tượng Copernicus của Liên minh châu Âu, châu Âu hiện là lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới, với nhiệt độ tăng gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu kể từ thập niên 1980.

Mùa hè năm nay, nhiều quốc gia Nam Âu cũng ghi nhận các vụ cháy rừng quy mô lớn. Tháng trước, một vụ cháy rừng gần cảng Marseille, thành phố lớn thứ hai nước Pháp, đã khiến khoảng 300 người bị thương.

Nguồn: france24, Reuters, wfla