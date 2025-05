Cao su Sao Vàng chốt ngày trả cổ tức 2024 bằng tiền, Tập đoàn Hoành Sơn nhận về bao nhiêu?

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, ngày 10/6 tới là ngày cuối cùng Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (mã: SRC, sàn HoSE) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Ngày thanh toán là 24/6.



Tỷ lệ chi trả 6%, tương đương 01 cổ phiếu nhận 600 đồng. Với 28,06 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Sao Vàng dự chi hơn 16,8 tỷ đồng để trả cổ tức.

Cao su Sao Vàng chốt ngày trả cổ tức 2024 bằng tiền

Tính đến cuối quý I/2025, CTCP Tập đoàn Hoành Sơn là cổ đông lớn nhất nắm giữ 50,2% vốn điều lệ Cao su Sao Vàng, do đó tập đoàn này sẽ nhận về khoảng 8,4 tỷ đồng cổ tức.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu xấp xỉ 36% vốn SRC, qua đó thu về hơn 6 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2025, SRC mang về 261 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 49% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn chưa tới 30 tỷ đồng.

Kết quả, SRC báo lợi nhuận trước thuế 4,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 2,7 tỷ đồng, thấp hơn mức 3,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Được biết, Cao su Sao Vàng đặt mục tiêu năm 2025 với doanh thu tiêu thụ đạt 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 88,1% so với thực hiện năm 2024. Trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 970 tỷ đồng (bằng 113,8% so với thực hiện của năm 2023) và doanh thu thương mại, doanh thu khác đạt 1.030 tỷ đồng (bằng 487,5% so với thực hiện 2023).

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 100 tỷ đồng, giảm 47,5%, tức giảm gần một nửa so với thực hiện của năm 2024. Qua đó, công ty mới hoàn thành khoảng 2,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.