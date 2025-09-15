Cao thủ gian trá được Kim Dung mô tả như một bậc thầy: Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Xung không thể đánh bại

Cao thủ có thật trong lịch sử

Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung không phải là hư cấu mà thường phản ánh những nhân vật và sự kiện lịch sử có thật.

Đối với những người hâm mộ các tác phẩm võ hiệp, Kim Dung thích đưa những nhân vật lịch sử vào tiểu thuyết, để họ xung đột dữ dội với các cao thủ võ thuật, khiến những câu chuyện của ông đầy thăng trầm và hấp dẫn.

Ví dụ, trong chương thứ 11 của Ỷ Thiên Đồ Long kiếm của Kim Dung, nhân vật Trương Tam Phong từng nói: "Ma giáo có quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, kiêng ăn thịt động vật, từ thời nhà Đường đã như vậy. Cuối thời Bắc Tống, thủ lĩnh Minh giáo Phương Lạp khởi nghĩa ở miền đông Chiết Giang. Khi đó quan lại và dân chúng gọi những giáo đồ là 'ăn chay thờ Ma giáo'.

Ăn chay và thờ Ma vương là hai quy luật lớn của Ma giáo, truyền đến nay đã mấy trăm năm. Từ thời nhà Tống trở đi, triều đình truy sát Ma giáo rất nghiêm khắc, người trong võ lâm cũng rất kỳ thị, vì vậy giáo đồ Ma giáo hành sự bí mật. Như vậy, nhân vật Phương Lạp trong Thủy Hử đã được Kim Dung đưa vào tác phẩm của mình.

Từ thời kỳ Anh hùng xạ điêu, Kim Dung đã từng mượn lời Khúc Tam ở thôn Ngưu Gia nhắc đến tổ tiên của Quách Tĩnh là Quách Thịnh, một hảo hán Lương Sơn. Còn nhân vật phản diện Lương Tử Ông lại sử dụng bộ quyền pháp Yến Thanh quyền. Như vậy, có thể thấy nhân vật trong Thủy Hử thực sự tồn tại trong thế giới võ hiệp của Kim Dung.

Theo Sohu và Sina, ít ai biết rằng, có một nhân vật lịch sử từng là kẻ phản bội khét tiếng nhưng lại trở thành cao thủ hàng đầu trong giới võ thuật của Kim Dung.

Người này là Đồng Quan, một đại gian thần nắm binh quyền suốt hai mươi năm, nắm quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Ngoài ra, Đồng Quan rất có thể chính là người sáng tạo ra Quỳ Hoa Bảo Điển.

Trong Tiếu ngạo giang hồ, Phương Chứng đại sư đã kể với Lệnh Hồ Xung về nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển. Ông nói tác giả của Quỳ Hoa Bảo Điển là một thái giám tiền triều. Cuốn bí kíp này đã lưu truyền trong giang hồ ba trăm năm rồi mới đến được chùa Thiếu Lâm ở Phúc Kiến.

Ai cũng biết, Tiếu ngạo giang hồ tuy không có niên đại lịch sử rõ ràng nhưng qua trang phục và lời thoại của các nhân vật, chúng ta có thể suy đoán bối cảnh là vào giữa thời nhà Minh. Tính từ giữa thời Minh trở về trước ba bốn trăm năm, đúng vào khoảng cuối thời Bắc Tống, tức là thời đại mà Đồng Quan sống.

Hơn nữa, vào thời kỳ đó, người vừa là thái giám vừa có võ công, có lẽ chỉ có Đồng Quan. Trong Tống sử có ghi chép: "Đồng Quan tên thật và gia thế không rõ ràng, lúc nhỏ bị thiến rồi vào cung, làm con nuôi của thái giám Đồng Thực. Ông ta trán cao, mặt vuông, đen mập, thân hình to lớn, thậm chí còn có râu ở cằm, ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn không giống thái giám. Dưới cổ còn có một mảng da, xương cứng như sắt.

Đồng Quan nắm giữ binh quyền hai mươi năm, nắm giữ quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Ông ta nổi tiếng với việc thường xuyên hội họp, vượt quá cả sắc lệnh của triều đình. Từng có người dâng sớ nói về tội của ông ta, vua sai Phương Thiệu đi điều tra, Phương Thiệu làm gì, Đồng Quan đều dò la được, trước tiên bí mật tâu lên vua, lại vu cáo Phương Thiệu tội khác, kết quả Phương Thiệu bị xử tử."

Đồng Quan đã được Kim Dung xây dựng thành một cao thủ cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, nếu Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Xung liên thủ, e rằng cũng không phải đối thủ của ông ta.

Cao thủ khiến Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Xung liên thủ cũng không phải đối thủ

Lệnh Hồ Xung đã tình cờ gặp Phong Thanh Dương ở Tư Quá Nhai và học được Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm có thể phá giải mọi loại võ công trên đời. Lệnh Hồ Xung tuy mới chỉ học được chút ít nhưng đã có thể dùng kiếm đâm mù mắt 15 cao thủ bịt mặt trong đêm mưa, khiến Nhạc Bất Quần canh cánh trong lòng, thậm chí còn nghi ngờ Lệnh Hồ Xung đã luyện thành Tịch Tà Kiếm Pháp.

Sau đó, Lệnh Hồ Xung vô tình luyện được Hấp Tinh Đại Pháp, cùng Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên xông vào Hắc Mộc Nhai, giao đấu với Đông Phương Bất Bại ở sau hoa viên.

Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung vốn mạnh mẽ vô cùng, nhưng trước mặt Đông Phương Bất Bại lại trở thành vô dụng. Kim Dung miêu tả: "Lệnh Hồ Xung thấy Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên tấn công dồn dập, Đông Phương Bất Bại không còn thời gian để tấn công mình, bèn vung kiếm đâm vào các yếu huyệt trên người hắn. Nhưng thân pháp của Đông Phương Bất Bại như ma như quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như làn khói nhẹ. Kiếm của Lệnh Hồ Xung luôn cách người hắn vài tấc… Bốn người vây công Đông Phương Bất Bại, không chạm được vào một mảnh áo của hắn, trong khi cả bốn người đều bị kim đâm trúng."

Nếu Kim Dung không để Đông Phương Bất Bại chết, Hắc Mộc Nhai đã trở thành nơi chôn cất Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh rồi.

Như vậy, Lệnh Hồ Xung không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại. Có lẽ chỉ có Phong Thanh Dương mới có thể đấu một mất một còn với Đông Phương Bất Bại.

Nhưng trên thực tế, Quỳ Hoa Bảo Điển mà Đông Phương Bất Bại luyện tập chỉ là một phiên bản chưa hoàn thiện, nhưng Đông Phương Bất Bại vẫn có thể đánh bại Lệnh Hồ Xung và những cao thủ khác. Là người sáng tạo ra Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu Đồng Quán trở về thời đại của Tiếu ngạo giang hồ, chẳng phải ông ta sẽ có thể mạnh nhất thiên hạ?

Đến lúc đó, dù Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Xung có liên thủ, chắc cũng không phải là đối thủ của Đồng Quán. Có lẽ chỉ có Độc Cô Cầu Bại, người sáng tạo ra Độc Cô Cửu Kiếm, mới có thể đấu lại Đồng Quán.