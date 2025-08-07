Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đảm bảo thông xe kỹ thuật vào cuối năm

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, đang được triển khai với sự tập trung cao độ từ các chủ đầu tư và nhà thầu. Hiện tại, công trình đối mặt khó khăn về nguồn vật liệu, nhưng vẫn ghi nhận những nỗ lực đáng kể nhằm hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án thành phần thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công thực hiện khối lượng chung của 3 dự án thành phần 2, 3 và 4 đoạn qua TP Cần Thơ mới (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng cũ) đạt 41,55% giá trị thực hiện. Trong đó, dự án thành phần 2 đạt gần 40,5%, dự án thành phần 3 đạt 45,83% và dự án thành phần 4 đạt gần 39,5%. Theo đánh giá, tiến độ chung vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ là nguồn vật liệu cát san lấp nền đường. Tổng nhu cầu sử dụng cát san lấp cho các dự án thành phần 2, 3, 4 khoảng trên 21 triệu m³, nhưng đến nay mới xác định nguồn được khoảng hơn 14 triệu m³, và khai thác về công trình khoảng 5,6 triệu m³. Để giải quyết tình trạng này, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" và làm việc cả Thứ Bảy, Chủ Nhật. Đồng thời, các đơn vị cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nhà thầu được giao mỏ theo cơ chế đặc thù, và đề nghị các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long hỗ trợ điều chuyển nguồn cát từ các mỏ đang phục vụ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sang dự án này.

Trong bối cảnh chung, Dự án thành phần 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ), đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành đúng hạn vào tháng 7/2026. Với chiều dài khoảng 37km và tổng mức đầu tư trên 9.600 tỷ đồng, Cả 2 gói thầu xây lắp chính của dự án này đều đang có những bước tiến đáng ghi nhận.

Công nhân thi công trên công trường dự án.

Tại gói thầu xây lắp số 1, Ban điều hành Trường Sơn 10, cho biết giá trị sản xuất của gói thầu đạt trên 48%, bảo đảm yêu cầu về tiến độ. Nguồn cát cung cấp đã được bảo đảm, nhưng đơn vị hiện thiếu đá và đã kiến nghị chủ đầu tư hỗ trợ kết nối với các tỉnh để được cấp bán.

Đối với gói thầu xây lắp số 2, giá trị thực hiện kể từ đầu dự án đạt trên 32%. Ông Vũ Đình Tân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Trung Nam E&C, cho biết dù gặp khó khăn ban đầu về nguồn cát, đến nay nhà thầu đã có được nguồn cung từ ba mỏ với sản lượng khoảng 2,2 triệu m³, đảm bảo cho nhu cầu của gói thầu. Riêng nguồn đá, nhà thầu đã có hợp đồng cung cấp 245.000m³ và đang tiếp tục liên hệ để bổ sung các khoảng còn thiếu.

Trên công trường Dự án thành phần 3, điểm nhấn được nhà thầu đánh giá là tiến độ thi công các công trình cầu. Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công 24/24 cầu trên tuyến và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong quý III/2025. Một trong những công trình trọng điểm là cầu Xáng Lái Hiếu dài 500m, với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu đã triển khai lắp dầm từ ngày 1 đến ngày 14/8, với 21 phiến dầm, mỗi phiến có trọng lượng 80 tấn. Sự kiện này là minh chứng cụ thể cho nỗ lực của nhà thầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, vượt qua những khó khăn về vật liệu và thời tiết mùa mưa để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ cho biết: "Hiện nay tiến độ thực hiện các công trình cầu trên tuyến đạt và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên phần tuyến chưa đạt tiến độ theo yêu cầu do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường còn chậm".

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, các bên liên quan đang phối hợp nghiên cứu điều chỉnh giải pháp thiết kế và biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 và hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 7/2026.