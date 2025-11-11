Cao tốc nghìn tỷ về đích sớm 2 năm, xác lập kỷ lục Việt Nam sẽ có công nghệ phức tạp top đầu thế giới mà do người Việt làm chủ

Ảnh minh họa

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ giai đoạn 1 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây được khởi công vào ngày 1/2/2021; có tổng chiều dài tuyến là 40,2km, trong đó địa phận tỉnh Tuyên Quang là 11,3km; địa phận Phú Thọ là 28,9km; tổng mức đầu tư 3.253 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau gần 3 năm triển khai, dự án khánh thành ngày 24/12/2023, đạt kỷ lục hoàn thành sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Đây cũng là tuyến cao tốc đầu tiên trên cả nước được giao cho Ban Quản lý dự án cấp tỉnh (Tuyên Quang) làm chủ đầu tư.

Việc hoàn thành dự án từng bước đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 2; rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối giữa tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội, nâng cao hiệu quả khai thác của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành đồng bộ hệ thống giám sát, điều hành giao thông thông minh (ITS) trước khi đưa cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 vào khai thác. Theo đó, thuộc cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây cũng sẽ sớm được tích hợp, đồng bộ hệ thống giao thông thông minh này.

Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transport System - ITS) là việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ điện tử, tin học, viễn thông… vào công tác tổ chức quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải một cách hiệu quả...

Hệ thống giao thông thông minh cung cấp thông tin theo thời gian thực và giải pháp điều khiển giao thông linh hoạt bảo đảm trật tự, An toàn giao thông, giảm thời gian và chi phí đi lại, bảo vệ môi trường. ITS là yếu tố then chốt tạo nên hệ thống giao thông bền vững.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, hệ thống giao thông thông minh ITS đã trở nên phổ biến trên thế giới nhưng rất phức tạp đòi hỏi công nghệ tối tân, đồng bộ. Nếu rời rạc thì thông tin chỉ hình thành trong nội tuyến, một thông tin ở tuyến này không thể báo sang tuyến khác và người đi đường của tuyến khác.

Về cơ bản, ITS sử dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và viễn thông để liên kết giữa con người, hệ thống đường giao thông và phương tiện lưu thông trên đường thành một mạng lưới thông tin viễn thông. Từ đó, ITS phục vụ cho việc quản lý, vận hành, khai thác và lưu thông được tối ưu nhất trên các tuyến đườg.

Mới đây, văn bản số 1444/TTg-CN về việc triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia đã chính thức được ban hành và có hiệu lực vào 7/11/2025. Về việc triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, tại các dự án đường cao tốc để bảo đảm điều kiện vận hành, khai thác các dự án an toàn, đồng bộ, hiệu quả, Bộ Xây dựng phải đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) thuộc các Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2026;

Cùng với đó, khẩn trương triển khai đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và xây dựng các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đường cao tốc do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản.

Hơn nữa, phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và các trạm dừng nghỉ tại các dự án đường cao tốc do các địa phương là cơ quan chủ quản.

UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đường cao tốc do đơn vị mình là cơ quan chủ quản, bảo đảm hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác cùng các hạng mục công trình chính khác thuộc dự án.