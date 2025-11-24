Cao tốc tại Việt Nam sẽ có thay đổi lớn

Ảnh minh họa

Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transport System - ITS) là việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ điện tử, tin học, viễn thông… vào công tác tổ chức quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải một cách hiệu quả...

Hệ thống giao thông thông minh cung cấp thông tin theo thời gian thực và giải pháp điều khiển giao thông linh hoạt bảo đảm trật tự, An toàn giao thông, giảm thời gian và chi phí đi lại, bảo vệ môi trường. ITS là yếu tố then chốt tạo nên hệ thống giao thông bền vững.

Hệ thống giao thông thông minh ITS đã trở nên phổ biến trên thế giới nhưng rất phức tạp đòi hỏi công nghệ tối tân, đồng bộ. Nếu rời rạc thì thông tin chỉ hình thành trong nội tuyến, một thông tin ở tuyến này không thể báo sang tuyến khác và người đi đường của tuyến khác.

Về cơ bản, ITS sử dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và viễn thông để liên kết giữa con người, hệ thống đường giao thông và phương tiện lưu thông trên đường thành một mạng lưới thông tin viễn thông. Từ đó, ITS phục vụ cho việc quản lý, vận hành, khai thác và lưu thông được tối ưu nhất trên các tuyến đường.

Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành ứng dụng hệ thống ITS cho các tuyến cao tốc. Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 ngày 21/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực cho những dự án then chốt, trong đó có các gói giao thông thông minh (ITS), công nghệ thông tin và thu phí tự động.

Cụ thể, đối với các gói giao thông thông minh (ITS), công nghệ thông tin, thu phí tự động, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án phải hoàn thành trước 31/12/2025. Riêng các gói ITS phải hoàn thành công tác chạy thử trong năm, đáp ứng vận hành đồng bộ từ 1/1/2026. Nhà thầu công nghệ thông tin hoàn thiện sửa lỗi phần mềm trước 15/12/2025, Cục Đường bộ kiểm tra và báo cáo hàng tuần.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các ban quản lý dự án, Sở Xây dựng đã có cam kết về giá trị giải ngân phải triển khai ngay đồng bộ các giải pháp thực hiện. Các đơn vị chưa cam kết giải ngân phải có ngay văn bản báo cáo Bộ, nêu rõ cam kết giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân và các vướng mắc gặp phải. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì rà soát, báo cáo lãnh đạo Bộ phương án tổng thể điều chuyển vốn, xử lý dự án không có khả năng hoàn thành.

Đối với những dự án phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, yêu cầu báo cáo kịp thời bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng để được xem xét, xử lý ngay, tránh để tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn ngành.

Theo Bộ Xây dựng, liên quan đến tiến độ đầu tư hệ thống ITS trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, các gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị của 5 dự án thành phần giai đoạn 2017 - 2020 đang được đẩy nhanh tiến độ, đã cơ bản nhập khẩu và tập kết 100% thiết bị. Hiện nay, 3 dự án là Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây các nhà thầu đã lắp đặt thiết bị tại hiện trường. Đối với 12 dự án thành phần giai đoạn 2021 - 2025, đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc còn lại, lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, Bộ Xây dựng đang tích cực chỉ đạo các Ban QLDA có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và khởi công tất cả các gói thầu còn lại.

Đồng thời rà soát, xây dựng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết đối với từng gói thầu, từng hạng mục công việc và có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công để bù lại tiến độ đã chậm, bảo đảm hoàn thành các gói thầu xây lắp trước ngày 30/11/2025, hoàn thành các gói thầu cung cấp thiết bị, phần mềm trước ngày 31/12/2025. Trong đó, tập trung chỉ đạo các nhà thầu ưu tiên hoàn thành hệ thống thu phí, bảo đảm có thể hoạt động từ ngày 1/1/2026.