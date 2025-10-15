Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận tăng phí từ 1/11

15-10-2025 - 10:16 AM | Bất động sản

Tuyến cao tốc dài hơn 50km, nằm trên trục Bắc-Nam có vai trò huyết mạch nối TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng phí từ ngày 1/11 tới.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51km nằm trên địa phận tỉnh Đồng Tháp, điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tiếp nối đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương), điểm cuối là nút giao An Thái Trung.

Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, khi đưa vào vận hành đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như giải quyết tình trạng quá tải cho quốc lộ 1A.

Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận tăng phí từ 1/11- Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chuẩn bị tăng phí từ ngày 1/11. Ảnh: Đ.X

Theo đơn vị khai thác, từ ngày 1/11 tới, mức phí của tuyến cao tốc này sẽ tăng ở tất cả các loại phương tiện thông thường. Cụ thể, các phương tiện được chia theo nhóm là các xe dưới 12 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 2 tấn; các xe 12-30 chỗ, xe tải từ 2 tới 4 tấn... Ở mỗi nhóm này, mức đơn giá tính theo từng km sử dụng cũng có thay đổi theo hướng tăng thêm. Theo đó, với các xe sử dụng toàn tuyến thì mức tăng từ 12.000 tới 16.000 đồng mỗi lượt tuỳ loại phương tiện. Trong đó, mức phí mới sau khi tăng của phương tiện sử dụng toàn tuyến dao động từ hơn 115.000 tới hơn 351.000 đồng mỗi lượt.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được đưa vào khai thác chính thức ngày 30/4/2022, và miễn phí cho phương tiện lưu thông trong 100 ngày đầu vận hành. Trên tuyến có 4 trạm thu phí gồm: trạm thu phí Km51+940, trạm thu phí Cai Lậy, trạm thu phí Cái Bè và trạm thu phí Km98+320. Tất cả các làn thu phí đều sử dụng công nghệ thu phí điện tử tự động không dừng. Theo báo cáo của đơn vị quản lý vận hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, trung bình có khoảng 31.000 (lượt xe/ngày.đêm) lưu thông trên tuyến.

Theo Đại Trí

Đại đoàn kết

