Cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang: Hàng loạt tài xế vi phạm Nghị định 168/2024

Ngày 22-2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa ghi hình phạt nguội 52 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến tỉnh Khánh Hòa vào ngày mùng 5 Tết.

Xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Trong đó, 11 trường hợp vi phạm từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 30 trường hợp vi phạm từ 10 km/h đến 20 km/h: 8 trường hợp vi phạm từ 20 km/h đến 35 km/h; ngoài ra 3 trường hợp vi phạm trên 35 km/h. Tổng số tiền xử phạt là hơn 250.000 triệu đồng.

Theo Đội 6, tuyến cao tốc TP.HCM – Vân Phong (Nha Trang) là mạch máu giao thông quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối giao thương giữa các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Trước tình hình tiềm ẩn nhiều tai nạn gần đây, Đội 6 đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, đo tốc độ 24/24h trên cả hai chiều tuyến; đồng thời thay đổi linh hoạt các vị trí kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Hành vi chạy quá tốc độ không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông.

Rất nhiều xe khách vi phạm tốc độ.

Đội 6 khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ biển báo và hệ thống giám sát. Toàn tuyến đã được phủ kín hệ thống camera phạt nguội của Cục CSGT. Không thấy lực lượng chức năng không đồng nghĩa với việc không bị xử lý.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với vi phạm tốc độ 5 km/h đến dưới 10 km/h, tài xế sẽ bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng; từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; từ 20 km/h đến 35 km/h bị phạt từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; điều khiển xe quá tốc độ trên 35km/h", phạt tiền từ 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt trên căn cứ theo Nghị định 168/2024.