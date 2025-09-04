Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán

04-09-2025 - 19:28 PM | Lifestyle

Ngồi vỉa hè thưởng thức một món ăn đường phố Việt Nam, cặp khách Tây đến từ Mỹ đã liên tục thốt lên những lời khen có cánh.

Ẩm thực đường phố Việt Nam đã nhiều lần khiến du khách nước ngoài ngỡ ngàng. Mới đây, một nữ du khách Tây đã vô cùng thích thú khi thưởng thức bánh cuốn tại Hà Nội. Cô không thể tin rằng một món ăn đường phố giá rẻ lại có thể đậm đà, hấp dẫn và độc đáo tới vậy.

Trước đó, một cặp khách Tây khác cũng đã có chuyến ‘food tour’ khám phá ẩm thực Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Hai vị khách Tây này được một hướng dẫn viên người Việt đưa đi thưởng thức nhiều đặc sản có một không hai, ví dụ như cà phê trứng, bánh rán, bún chả, bánh đa cua… Trong đó, một món ăn đã khiến hai vị khách Tây vô cùng thích thú, đó chính là nem nướng. 

Khách Tây khám phá nem nướng Việt Nam

Trong đoạn clip được đăng trên kênh YouTube Adventures of A+K, cặp đôi người Mỹ Adam và Kathryn đã có mặt tại một quán vỉa hè ở Hà Nội để thưởng thức nem nướng. Đi cùng với cặp đôi này là một bạn trẻ hướng dẫn viên người Việt - người rất nhiệt tình hướng dẫn cho hai vị khách Tây cách thưởng thức nem nướng chuẩn chỉnh.

“Đầu tiên, chúng ta lấy rau xà lách, xé nhỏ một chút rồi cho lên bánh tráng. Tiếp theo, chúng ta cho bún, đu đủ chua ngọt, nem nướng, xoài, dưa chuột và rau thơm vào rồi cuốn lại. Bạn không cần cuốn quá chặt”, hướng dẫn viên người Việt giới thiệu.

Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán- Ảnh 1.

Hướng dẫn viên người Việt chỉ cách cuốn nem nướng cho hai vị khách Tây.

“Sau đó, chúng ta có nước chấm ở đây, giống như một loại súp vậy”, hướng dẫn viên nói thêm.

Hai vị khách Tây lập tức làm theo hướng dẫn và ăn thử món nem nướng. Adam nhận xét: “Ngon tuyệt vời. Đầu tiên là nước sốt này, thật là ngọt, bạn có thể nếm được hương vị của những loại rau thơm, của cà rốt trong đó. Nem nướng cuốn bánh tráng thì thật sự tươi ngon, nem bên trong rất đậm đà…”

Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán- Ảnh 2.

Adam nhận xét nem nướng "ngon tuyệt vời".

Với Kathryn, cô nói rằng đây là một trong những món cuốn ngon nhất cô từng ăn kể từ khi đến châu Á du lịch.

“Nước sốt cay thật ngon”, Kathryn đánh giá.

Adam đồng tình và nói thêm: “Anh có thể ăn món này mỗi ngày”.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại quán này”, Kathryn chia sẻ.

Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán- Ảnh 3.

Với Kathryn, cô nói rằng đây là một trong những món cuốn ngon nhất cô từng ăn kể từ khi đến châu Á du lịch.

Và đúng vậy, trong suốt thời gian ở Hà Nội, cặp đôi người Mỹ đã quay lại cửa hàng này thêm 4 lần khác để thưởng thức nem nướng. Như vậy, tổng cộng họ đã ăn nem nướng tại cửa hàng này 5 lần mà chưa thấy chán.

Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán- Ảnh 4.

Nem nướng Việt Nam nhanh chóng chinh phục được hai vị khách Mỹ.

Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán- Ảnh 5.

Họ đặc biệt thích phần nước sốt chua cay, đậm đà.

Clip của Adam và Kathryn đã thu hút 624.511 lượt xem, 10.000 lượt thích và hơn 500 bình luận. Nhiều người nước ngoài cũng chia sẻ cảm nhận của họ về ẩm thực Việt.

Một người viết: “Món ăn trông thật tuyệt vời! Anh họ của tôi đã chuyển đến Việt Nam sinh sống. Anh ấy thường chia sẻ những bức ảnh về các món ăn mà anh ấy thưởng thức – nhìn thôi cũng đã thấy thèm. Anh ấy đã gặp một người phụ nữ ở đó và họ đã kết hôn.”

Người thứ hai cho biết: “Video tuyệt vời. Cảm ơn bạn! Tuần sau tôi sẽ có mặt ở Hà Nội. Nhờ lời giới thiệu của bạn, tôi đã đặt đúng tour đó rồi!”

Người thứ ba chia sẻ: “Nhớ Việt Nam rất nhiều. Quay lại nơi đây nhiều lần mà vẫn không thấy chán. Phở gà là món yêu thích của tôi, và cà phê Việt Nam thì đúng là tuyệt vời.”

Những đặc sản Việt Nam "thách thức khứu giác": Khách Tây vừa ngửi đã e sợ, người bản địa lại coi là cực phẩm



Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Bố Tùng” bên cạnh Mỹ Tâm và câu chuyện đời ít ai ngờ

“Bố Tùng” bên cạnh Mỹ Tâm và câu chuyện đời ít ai ngờ Nổi bật

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ Nổi bật

Lễ đầy tháng ái nữ nhà Ngô Thanh Vân – Huy Trần: Không gian phủ đầy hồng ngọt ngào, đúng chuẩn "công chúa Gạo"

Lễ đầy tháng ái nữ nhà Ngô Thanh Vân – Huy Trần: Không gian phủ đầy hồng ngọt ngào, đúng chuẩn "công chúa Gạo"

18:12 , 04/09/2025
Gặp gỡ chàng trai "ăn rắn thật" trong phim Mưa đỏ: Từ vận động viên chuyên nghiệp thành diễn viên, từng mong muốn diễn vai...Sen

Gặp gỡ chàng trai "ăn rắn thật" trong phim Mưa đỏ: Từ vận động viên chuyên nghiệp thành diễn viên, từng mong muốn diễn vai...Sen

17:43 , 04/09/2025
Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"

16:50 , 04/09/2025
Chạy show Đại lễ như Mỹ Tâm: Từ Mỹ Đình đến Quảng trường Ba Đình rồi Ninh Bình, hát ở đâu “gây bão” ở đó

Chạy show Đại lễ như Mỹ Tâm: Từ Mỹ Đình đến Quảng trường Ba Đình rồi Ninh Bình, hát ở đâu “gây bão” ở đó

16:30 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên