Cặp đôi mang thương tật 93% và 97% sau tai nạn thảm khốc ở Hà Giang: 2 năm cùng nhau “giành lại sự sống” và cái kết khiến ai cũng nghẹn lòng

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường từ Hà Giang trở về, Nguyễn Quỳnh Nhi và bạn trai Nguyễn Văn Dũng cùng bước qua ranh giới sinh tử. Hai năm sau, họ vẫn ở bên nhau, chuẩn bị cho một đám cưới như một cách bắt đầu lại từ những điều tưởng chừng đã vỡ vụn.

“Khi nhìn lên khuôn mặt, mình thực sự sốc”

Năm 2024, trên đường từ Hà Giang trở về sau chuyến du lịch, Nguyễn Quỳnh Nhi - khi đó 22 tuổi - cùng bạn trai đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe khách bị một xe container đi ngược chiều đâm trực diện khiến lực lượng cứu hộ phải cắt xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nhi hôn mê suốt 7 ngày, bạn trai tỉnh lại sau 9 ngày. Cả hai đều bị chấn thương sọ não và đa chấn thương trên cơ thể. Những tháng ngày sau đó là chuỗi điều trị kéo dài với hàng loạt ca phẫu thuật, hồi sức và phục hồi chức năng.

Nhắc lại chuyến Hà Giang năm ấy, với Nhi, nó vốn mang theo bao kỳ vọng của tuổi trẻ: “Chuyến đi Hà Giang hôm đó, chúng mình chỉ đơn giản muốn lưu lại một kỷ niệm thật đẹp sau 4 năm đại học, đồng thời cũng là dấu mốc 3 năm chính thức bên nhau.”

Thế nhưng, khoảnh khắc định mệnh đã thay đổi tất cả. Dù không còn nhớ rõ diễn biến vụ tai nạn, nhưng một chi tiết luôn khắc sâu trong tâm trí Nhi chính là hành động chở che hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên của người bạn trai: “Dũng đã kéo mình vào người để chắn cho mình, tránh thanh thép từ xe rơi trúng. Cũng vì vậy mà bạn bị cụt hai ngón tay và đứt gân tay”.

Điều ám ảnh nhất với Nhi lại không phải chính cú va chạm, mà là giây phút cô gái trẻ đối diện với thực tại trong bệnh viện: “Khi tỉnh lại, cảm xúc đầu tiên của mình khá bình thường, vì mình nghĩ là bản thân chỉ bị nhẹ. Nhưng sau khi nghe mọi người và bác sĩ nói về tình trạng, mình thực sự bàng hoàng và không thể tin được mình lại bị nặng đến như vậy, gần như là vừa bước qua ranh giới sinh tử.”

Tình trạng của Nhi lúc đó vô cùng tồi tệ: chấn thương sọ não, khuôn mặt bên trái nát hoàn toàn, hỏng một bên mắt, dập sống mũi, hỏng răng và khớp hàm. Phần thân bị dập phổi, gãy xương sườn, gãy đốt sống lưng và chân trái. Sau 2 tháng điều trị, chân trái bị teo chỏm khớp háng khiến cô phải thay khớp nhân tạo.

Dũng cũng không kém phần nặng nề với chấn thương sọ não, tổn thương cả hai mắt, dập phổi, gãy xương sườn, gãy hai ngón tay và đứt gân tay. Cả hai đều phải mở khí quản để thở trong thời gian dài.

“Trong thời gian đầu, cả hai chúng mình đều phải mở khí quản để thở, không thể thở bằng mũi hay miệng như bình thường.”

“Đã có lúc mình nghĩ hay là thôi, cứ ngồi xe lăn cũng được”

Phía sau những khung hình hạnh phúc của Nhi và Dũng bây giờ là một hành trình dài đầy viết bằng nước mắt, bằng những ngày tháng triền miên trên bàn phẫu thuật, những vết sẹo vẫn chưa lành. Nhi kể, khoảng thời gian khó khăn nhất chính là khi tỉnh dậy để học lại những cử động cơ bản nhất của một con người: tập nâng chân, tập đi, tập co duỗi.

“Ngày nào cũng đau đến mức bật khóc. Đã có lúc mình nghĩ hay là thôi, cứ ngồi xe lăn cũng được”, Nhi nghẹn ngào. Trong bóng tối của sự tuyệt vọng, chính sự kiên trì của gia đình và vòng tay tiếp sức của các bác sĩ chuyên ngành tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện E... đã kéo cô lại với ánh sáng.

Thế nhưng, thử thách nghiệt ngã nhất hậu tai nạn không chỉ dừng lại ở những vết thương. Đó là khi tâm lý cả hai cùng chạm đáy. Đã có lúc, họ đứng bên bờ vực của sự chia ly.

“Sau tai nạn, cũng có một khoảng thời gian chúng mình xảy ra khá nhiều bất đồng. Khi mới xuất viện, cả hai đều có tâm lý không ổn định, suy nghĩ khá bi quan, thậm chí đã có lúc suýt rời xa nhau. Trong những lúc như vậy, mình thường là người dễ cáu gắt hơn, còn Dũng thì luôn nhẹ nhàng, chờ mình bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện. Sau đó, cả hai cùng nhìn lại vấn đề, vẫn quan tâm và để ý đến nhau, nên cuối cùng chúng mình vẫn quyết định tiếp tục ở bên nhau.”

Khoảnh khắc Nhi tin rằng mình nhất định phải ở bên người đàn ông này không phải là lúc yên bình, mà là giây phút tử thần gọi tên trên chuyến xe định mệnh ấy:

“Khoảnh khắc khiến mình tin rằng nhất định phải ở bên người này chính là khi tai nạn xảy ra, bạn đã là người đầu tiên bảo vệ mình. Và cả trong những lúc hai đứa có vấn đề, bạn luôn là người nhẹ nhàng lắng nghe, quan tâm và cùng mình tìm cách khắc phục, chứ không bao giờ chọn cách rời đi.”

Tình yêu của họ sau biến cố không còn là những lời ngọt ngào, những cái ôm mà là những cuộc điện thoại đường dài khi Nhi ở thành phố điều trị, còn Dũng ở quê phục hồi. Mỗi ngày, cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình, dành cho nhau những lời khen ngợi nhỏ bé làm điểm tựa.

Nói về con số thương tật 93% và 97% gây xôn xao, Nhi chia sẻ đó là kết quả của một thời điểm đầy ám ảnh khi cả hai vừa rời bệnh viện: một người gần như mù lòa, tay cụt ngón; một người khuôn mặt biến dạng, phải ngồi xe lăn với cơ thể chằng chịt vết mổ.

“Khi thấy thông tin này được nhiều người quan tâm, mình cũng muốn chia sẻ rõ hơn. Thời điểm chúng mình đi giám định thương tật là ngay sau khi xuất viện, được các chú công an đưa đi để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Lúc đó, tình trạng của cả hai thực sự rất nặng. Bạn trai mình khi ấy gần như không nhìn thấy ở cả hai mắt, tay vừa bị cụt ngón vừa mới nối lại gân, đồng thời vẫn còn tụ máu não do chấn thương sọ não. Còn mình thì chưa thể đi lại, phải ngồi xe lăn và chống nạng, một bên mắt hỏng, vẫn còn tụ máu, khuôn mặt bị biến dạng… Có rất nhiều tổn thương cùng lúc, nên kết quả giám định khi đó lần lượt là 93% và 97%.

Sau đó, chúng mình đã trải qua thêm nhiều ca phẫu thuật. Bạn trai mình khoảng 2-3 lần, còn mình khoảng 5-6 lần, rồi mới dần hồi phục và ổn định hơn như hiện tại. Trong thời gian tới, nếu có điều kiện, chúng mình vẫn sẽ tiếp tục thực hiện thêm một vài ca phẫu thuật nữa để cải thiện tình trạng, tự tin hơn trong cuộc sống.”

Con số ấy, những ca phẫu thuật liên tiếp trong 2 năm qua không chỉ là những nỗi đau, những thương tật, nó là minh chứng cho một phép màu, của việc họ đã không khuất phục định mệnh.

Dù một bên mắt của Dũng vẫn chưa thể phục hồi, dù Nhi vẫn đang chờ đợi những ca phẫu thuật thẩm mỹ để tìm lại gương mặt xưa, nhưng quan trọng hơn cả, họ vẫn đang cùng nhau chờ đợi và bước tiếp chặng đường đời.

“Điều lớn nhất mà biến cố này mang lại cho mình là sự mạnh mẽ”

Sau 5 năm gắn bó, trong đó có 2 năm cùng nhau đi qua “cửa tử”, Dũng đã chủ động cầu hôn. Nhi đồng ý khi thấy tình trạng cả hai đã dần ổn định. Dù cuộc sống hôn nhân phía trước được dự báo sẽ không còn "màu hồng" và đầy rẫy khó khăn về sức khỏe lẫn công việc, nhưng họ đã sẵn sàng kế hoạch học ngoại ngữ, kinh doanh để tạo nền tảng vững chắc.

“Khi đưa ra quyết định này, chúng mình cũng có những băn khoăn, đặc biệt là về công việc. Nhưng sau khi cùng nhau trao đổi và bàn bạc, hai đứa đã dần vạch ra kế hoạch cho tương lai. Vì vậy, chúng mình quyết định kết hôn và cùng nhau tiếp tục cố gắng, vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình.”

Gia đình hai bên đều ủng hộ tuyệt đối cuộc hôn nhân này. Với Nhi, đám cưới không chỉ là một nghi lễ: “Đó là cột mốc đánh dấu 5 năm bên nhau, là minh chứng cho tình yêu đã cùng nhau đi qua rất nhiều khó khăn. Đây cũng là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng tổ ấm nhỏ”.

“Mình cũng từng hình dung về cuộc sống sau này. Nó sẽ không còn ‘màu hồng’ như trước, chắc chắn sẽ có những khó khăn khi cả hai không còn sức khỏe như bình thường. Nhưng mình tin rằng, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, từng chút một, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Còn về kế hoạch tương lai gần, mình không dám chia sẻ quá chi tiết, vì vẫn có câu ‘nói trước bước không qua’. Nhưng trước mắt, chúng mình sẽ tiếp tục học tập, như học ngoại ngữ, học kinh doanh, rèn luyện thêm kỹ năng… để tạo nền tảng vững chắc cho những dự định lớn hơn trong khoảng 2-3 năm tới.”

Nhìn lại biến cố, Nhi nhận ra giá trị của sự kiên cường. Từ một cô gái sợ kim tiêm, cô đã can đảm trải qua hàng chục lần lên bàn mổ. Cô trở nên trưởng thành hơn, biết lo cho tương lai và trân trọng tình yêu thương từ mọi người, dù là người lạ.

“Điều lớn nhất mà biến cố này mang lại cho mình là sự mạnh mẽ. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy một mũi tiêm nhỏ thôi mình cũng sợ đến mức phát khóc, nhưng bây giờ mình đã có thể tự mình vượt qua rất nhiều ca phẫu thuật.

Cũng nhờ biến cố, mình trở nên kiên cường và trưởng thành hơn. Mình biết nghĩ cho tương lai, biết cố gắng nhiều hơn để không làm bố mẹ phải lo lắng.

Sau tất cả, tình yêu với mình là điều rất quan trọng. Không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu thương từ gia đình, từ những người xung quanh, kể cả những người xa lạ. Chính điều đó đã cho mình thêm động lực để bước tiếp, thêm dũng khí để hoàn thiện bản thân.

Nhờ vậy mà mình hiểu rằng, hành trình này không chỉ có một mình mình đi, mà luôn có rất nhiều người cùng mình cố gắng.

Nếu được gửi một lời tới những ai đang mất niềm tin vào tình yêu, mình muốn nói rằng: Tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống, nhưng khi có tình yêu, chúng ta sẽ có thêm dũng khí và động lực để làm được tất cả những điều khác.”