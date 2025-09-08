Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truyện cổ tích thời hiện đại: Gặp lại mối tình đầu sau 16 năm ở quán mì, cặp đôi đính hôn sau chưa đầy một tuần

08-09-2025 - 22:13 PM | Sống

Một cư dân mạng nhận xét: “Thế giới này hiếm khi có sự trùng hợp, chỉ có lòng dũng cảm để nắm lấy điều mình thật sự mong muốn.”

Sự việc xảy ra hôm 23/8, khi một người phụ nữ ghé mua bữa sáng tại một quán mì gạo ở thành phố Huệ Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Tại đây, cô bất ngờ nhận ra chủ quán chính là bạn trai cũ và cũng là mối tình đầu thời trung học. Sau vài phút trò chuyện, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc.

Chủ quán, anh Dư, 34 tuổi, đã chia sẻ đoạn video giám sát ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ lên mạng xã hội. Đoạn clip thu hút hơn 270.000 lượt thích và 27.000 bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước câu chuyện tình cờ này.

Truyện cổ tích thời hiện đại: Gặp lại mối tình đầu sau 16 năm ở quán mì, cặp đôi đính hôn sau chưa đầy một tuần- Ảnh 1.

Khoảnh khắc bạn gái cũ nhận ra anh Dư (Nguồn: Handout)

Dư cho biết anh nhận ra cô ngay lập tức nhưng quá căng thẳng nên không dám nhìn thẳng vào bạn gái cũ. Sau khi cô rời đi, anh đã bật khóc. Cả hai chia tay khi vào đại học vì học ở hai thành phố khác nhau. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào năm 2009. Khi hội ngộ, cả hai vẫn còn độc thân.

Ngày 25/8, Dư thông báo đóng cửa tiệm vì "có chuyện vui. Ngay ngày hôm sau, bạn gái đã đưa anh về ra mắt bố mẹ. Đến ngày 29/8, đúng dịp Thất Tịch (Lễ Tình nhân của Trung Quốc), Dư cho biết cả hai đã chính thức đính hôn chỉ 6 ngày sau ngày hội ngộ và dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Truyện cổ tích thời hiện đại: Gặp lại mối tình đầu sau 16 năm ở quán mì, cặp đôi đính hôn sau chưa đầy một tuần- Ảnh 2.

Đến ngày 25/8, Dư thông báo đóng cửa tiệm vì "có chuyện vui" (Nguồn: Handout)

Theo Dư, nguyên nhân chia tay trước đây là do những hiểu lầm và sự cố chấp của cả hai dù hai người vẫn còn yêu nhau. Anh thừa nhận sở thích ăn mì gạo của bạn gái cũ chính là lý do anh học nấu rồi mở quán mì. "Cuộc hội ngộ này là điều may mắn nhất trong đời và anh không còn gì hối tiếc. Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa,” Dư bày tỏ.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng hài hước để lại bình luận: “Cô ấy chỉ định mua bữa sáng, nhưng cuối cùng lại trở thành bà chủ của cả tiệm mì”. Người khác thì nhận xét: “Thế giới này hiếm khi có sự trùng hợp, chỉ có lòng dũng cảm để nắm lấy điều mình thật sự mong muốn”. Nhiều người cũng bày tỏ sự hoài niệm về mối tình đầu sau khi theo dõi chuyện tình của Dư và vị hôn thê.

Nguồn: South China Morning Post

Đi họp lớp, người có chức vụ cao ngồi riêng, tôi được xếp với nhóm còn lại: Về nhà nhận được tin nhắn thề không bao giờ quên

Theo Uyên Bùi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miễn học phí công lập, quy định mới nhất về khung học phí như thế nào?

Miễn học phí công lập, quy định mới nhất về khung học phí như thế nào? Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu Nổi bật

Giảm 0,5kg nhận ngay 1,8 triệu: Công ty chi 3,7 tỷ đồng cho nhân viên giảm cân, có người nhận tới 75 triệu sau 3 tháng

Giảm 0,5kg nhận ngay 1,8 triệu: Công ty chi 3,7 tỷ đồng cho nhân viên giảm cân, có người nhận tới 75 triệu sau 3 tháng

21:55 , 08/09/2025
Người phụ nữ đóng bảo hiểm 4 năm, con mắc bệnh hiểm nghèo lại bị công ty bảo hiểm từ chối chi trả 1,4 tỷ đồng: “Bệnh con chị chưa đủ nặng”

Người phụ nữ đóng bảo hiểm 4 năm, con mắc bệnh hiểm nghèo lại bị công ty bảo hiểm từ chối chi trả 1,4 tỷ đồng: “Bệnh con chị chưa đủ nặng”

21:46 , 08/09/2025
Các nhà khoa học Việt Nam phát hiện hai “kho báu sống” chưa từng được biết tới

Các nhà khoa học Việt Nam phát hiện hai “kho báu sống” chưa từng được biết tới

21:35 , 08/09/2025
Đan Trường lần đầu tiết lộ về căn bệnh mắc phải suốt nhiều năm qua

Đan Trường lần đầu tiết lộ về căn bệnh mắc phải suốt nhiều năm qua

21:35 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên