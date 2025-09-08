Truyện cổ tích thời hiện đại: Gặp lại mối tình đầu sau 16 năm ở quán mì, cặp đôi đính hôn sau chưa đầy một tuần

Sự việc xảy ra hôm 23/8, khi một người phụ nữ ghé mua bữa sáng tại một quán mì gạo ở thành phố Huệ Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Tại đây, cô bất ngờ nhận ra chủ quán chính là bạn trai cũ và cũng là mối tình đầu thời trung học. Sau vài phút trò chuyện, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc.

Chủ quán, anh Dư, 34 tuổi, đã chia sẻ đoạn video giám sát ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ lên mạng xã hội. Đoạn clip thu hút hơn 270.000 lượt thích và 27.000 bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước câu chuyện tình cờ này.

Khoảnh khắc bạn gái cũ nhận ra anh Dư (Nguồn: Handout)

Dư cho biết anh nhận ra cô ngay lập tức nhưng quá căng thẳng nên không dám nhìn thẳng vào bạn gái cũ. Sau khi cô rời đi, anh đã bật khóc. Cả hai chia tay khi vào đại học vì học ở hai thành phố khác nhau. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào năm 2009. Khi hội ngộ, cả hai vẫn còn độc thân.

Ngày 25/8, Dư thông báo đóng cửa tiệm vì "có chuyện vui. Ngay ngày hôm sau, bạn gái đã đưa anh về ra mắt bố mẹ. Đến ngày 29/8, đúng dịp Thất Tịch (Lễ Tình nhân của Trung Quốc), Dư cho biết cả hai đã chính thức đính hôn chỉ 6 ngày sau ngày hội ngộ và dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Đến ngày 25/8, Dư thông báo đóng cửa tiệm vì "có chuyện vui" (Nguồn: Handout)

Theo Dư, nguyên nhân chia tay trước đây là do những hiểu lầm và sự cố chấp của cả hai dù hai người vẫn còn yêu nhau. Anh thừa nhận sở thích ăn mì gạo của bạn gái cũ chính là lý do anh học nấu rồi mở quán mì. "Cuộc hội ngộ này là điều may mắn nhất trong đời và anh không còn gì hối tiếc. Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa,” Dư bày tỏ.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng hài hước để lại bình luận: “Cô ấy chỉ định mua bữa sáng, nhưng cuối cùng lại trở thành bà chủ của cả tiệm mì”. Người khác thì nhận xét: “Thế giới này hiếm khi có sự trùng hợp, chỉ có lòng dũng cảm để nắm lấy điều mình thật sự mong muốn”. Nhiều người cũng bày tỏ sự hoài niệm về mối tình đầu sau khi theo dõi chuyện tình của Dư và vị hôn thê.

Nguồn: South China Morning Post