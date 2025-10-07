CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình
Tính đến 9h45 ngày 7/10, trận mưa lớn đã làm xuất hiện 54 điểm úng ngập, gây ùn tắc kéo dài tại một số tuyến đường. Dọc vành đai 3 đoạn Phạm Hùng, do nước ngập sâu, nhiều tài xế đã tắt máy chờ nước rút.
