CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình

07-10-2025 - 13:01 PM | Bất động sản

Tính đến 9h45 ngày 7/10, trận mưa lớn đã làm xuất hiện 54 điểm úng ngập, gây ùn tắc kéo dài tại một số tuyến đường. Dọc vành đai 3 đoạn Phạm Hùng, do nước ngập sâu, nhiều tài xế đã tắt máy chờ nước rút.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 1.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 2.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 3.

Theo UBND TP. Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 11, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trung bình phổ biến từ 100-180mm, cục bộ cao tại Vĩnh Thanh (348mm), Ô Chợ Dừa (334mm), Từ Liêm (248mm), Đại Mỗ (257mm). Mưa lớn đã gây úng ngập tại 54 điểm thuộc các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 4.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 5.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 6.

Tại lưu vực sông Tô Lịch, nước ngập sâu tại các tuyến Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho), Mạc Thị Bưởi, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công (trước UBND phường). Tại lưu vực sông Nhuệ, nhiều tuyến phố lớn cũng bị ngập: Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ...

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 7.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 8.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 9.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 10.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 11.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 12.

Người dân dùng thuyền di chuyển ở khu vực Mỹ Đình

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 13.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 14.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 15.

Hiện tại, đường Vành đai 3 trên cao và đường Phạm Hùng đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương hướng đi bến xe Mỹ Đình đang tắc dài. Nguyên nhân là do nước ngập sâu đoạn từ Big C trở lên khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 16.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 17.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 18.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 19.

Hầm chui Trung Hòa hướng đi Nguyễn Chí Thanh đang tắc dài

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 20.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 21.

Khu vực đường hầm cho người đi bộ cũng bị ngập nước.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 22.

Do tắc đường kéo dài, một số tài xế xe buýt đã tắt máy ngừng di chuyển.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 23.

Một xe máy di chuyển vào vùng nước sâu bị chết máy.

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình- Ảnh 24.

Một chiếc xe bị chết máy hiện đang được cứu hộ.

Theo Thanh Hiếu - Dương Triều

Tiền Phong

