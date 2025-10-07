CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình

Theo UBND TP. Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 11, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trung bình phổ biến từ 100-180mm, cục bộ cao tại Vĩnh Thanh (348mm), Ô Chợ Dừa (334mm), Từ Liêm (248mm), Đại Mỗ (257mm). Mưa lớn đã gây úng ngập tại 54 điểm thuộc các tuyến đường trên địa bàn thành phố.