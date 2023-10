Cập nhật BCTC quý 3/2023 sáng 16/10: DN sản xuất kim loại màu báo lãi giảm 77%, 3 DN thép lỗ, Viglacera ước lãi 565 tỷ đồng, DCM, LAS trái chiều

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt hơn 106 tỷ, giảm 68% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế chỉ 5 tỷ, giảm 77% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TMG đạt 702 tỷ, giảm 26% và lãi sau thuế hơn 35 tỷ, giảm 77% so 9T2022.

Thủ Đức VNSteel (TDS) là doanh nghiệp thép thứ ba báo lỗ với khoản lợi nhuận âm hơn 500 triệu đồng. 

Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC) ước tính lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 3 toàn Tổng công ty lãi 565 tỷ đồng, ước đạt 124% kế hoạch Quý và lũy kế 9 tháng đầu năm, Lợi nhuận hợp nhất 1.590 tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch năm. Lĩnh vực bất động sản KCN vẫn là mảng kinh doanh chủ chốt đóng góp vào kết quả kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 của Tổng Công ty Viglacera, với ước thực hiện lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2023 của lĩnh vực này là 1.800 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) ước tính kết quả kinh doanh tháng quý 3 với doanh thu 2.103 tỷ đồng, tăng hơn 4% so cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của TNG đạt 5.437 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đạm Cà Mau (DCM) công bố tổng doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 9.475 tỷ đồng, giảm 17% so với nền cao năm 2022 (hơn 11.465 tỷ đồng).

Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (LAS) công bố trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.990 tỷ đồng, bằng 92% Kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng quý 3, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt đạt 840 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch quý, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2023:

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2023: