Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 10/10: TCBS báo lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ, gần gấp đôi cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 ngày 10/10:

TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.024 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã CK: DTC) công bố BCTC Quý 3/2025 với lỗ sau thuế quý này là 6,28 tỷ đồng, đây là quý thứ 13 liên tiếp Viglacera Đông Triều báo lỗ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lỗ sau thuế là 19 tỷ đồng.

Chứng khoán JB Việt Nam báo lãi trước thuế quý 3 là 15 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi trước thuế 38 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 2 tỷ đồng trong 9 tháng 2024.

MBS báo lãi trước thuế quý 3/2025 đạt 418 tỷ đồng, tăng 87% và 9 tháng đầu năm đạt 1.030 tỷ đồng, tăng 42%.﻿

Tính đến nay, phần lớn các doanh nghiệp đã công bố đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc.﻿

GELEX Electric (GEE) báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2025 đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, GELEX Electric đạt 3.532 tỷ đồng LNTT , tương ứng tăng 162%.

Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 3.048 tỷ đồng, cao gấp 9,4 lần so với quý 3/2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 5.116 tỷ đồng, tăng 651%.

VPBankS công bố lợi nhuận trước thuế đạt 2.360 tỷ đồng, tăng 594% so với cùng kỳ.﻿ Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt mức 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.﻿