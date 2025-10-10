Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 10/10: TCBS báo lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ, gần gấp đôi cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần
Tính đến nay, phần lớn các doanh nghiệp đã công bố đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc.
Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 ngày 10/10:
TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.024 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã CK: DTC) công bố BCTC Quý 3/2025 với lỗ sau thuế quý này là 6,28 tỷ đồng, đây là quý thứ 13 liên tiếp Viglacera Đông Triều báo lỗ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lỗ sau thuế là 19 tỷ đồng.
Chứng khoán JB Việt Nam báo lãi trước thuế quý 3 là 15 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi trước thuế 38 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 2 tỷ đồng trong 9 tháng 2024.
MBS báo lãi trước thuế quý 3/2025 đạt 418 tỷ đồng, tăng 87% và 9 tháng đầu năm đạt 1.030 tỷ đồng, tăng 42%.
GELEX Electric (GEE) báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2025 đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, GELEX Electric đạt 3.532 tỷ đồng LNTT , tương ứng tăng 162%.
Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 3.048 tỷ đồng, cao gấp 9,4 lần so với quý 3/2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 5.116 tỷ đồng, tăng 651%.
VPBankS công bố lợi nhuận trước thuế đạt 2.360 tỷ đồng, tăng 594% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt mức 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.
