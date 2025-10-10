Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 10/10: TCBS báo lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ, gần gấp đôi cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

10-10-2025 - 17:27 PM | Doanh nghiệp

Tính đến nay, phần lớn các doanh nghiệp đã công bố đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 10/10: TCBS báo lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ, gần gấp đôi cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 ngày 10/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 10/10: TCBS báo lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ, gần gấp đôi cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần- Ảnh 2.

TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.024 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 10/10: TCBS báo lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ, gần gấp đôi cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần- Ảnh 3.

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã CK: DTC) công bố BCTC Quý 3/2025 với lỗ sau thuế quý này là 6,28 tỷ đồng, đây là quý thứ 13 liên tiếp Viglacera Đông Triều báo lỗ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lỗ sau thuế là 19 tỷ đồng.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 10/10: TCBS báo lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ, gần gấp đôi cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần- Ảnh 4.

Chứng khoán JB Việt Nam báo lãi trước thuế quý 3 là 15 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi trước thuế 38 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 2 tỷ đồng trong 9 tháng 2024.

MBS báo lãi trước thuế quý 3/2025 đạt 418 tỷ đồng, tăng 87% và 9 tháng đầu năm đạt 1.030 tỷ đồng, tăng 42%.﻿

Tính đến nay, phần lớn các doanh nghiệp đã công bố đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc.﻿

GELEX Electric (GEE) báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2025 đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, GELEX Electric đạt 3.532 tỷ đồng LNTT , tương ứng tăng 162%.

Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 3.048 tỷ đồng, cao gấp 9,4 lần so với quý 3/2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 5.116 tỷ đồng, tăng 651%.

VPBankS công bố lợi nhuận trước thuế đạt 2.360 tỷ đồng, tăng 594% so với cùng kỳ.﻿ Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt mức 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.﻿

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 3/2025

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công Thương đề xuất bao tiêu 75% sản lượng điện LNG, VinEnergo đề xuất không thấp hơn 90%

Bộ Công Thương đề xuất bao tiêu 75% sản lượng điện LNG, VinEnergo đề xuất không thấp hơn 90% Nổi bật

Hệ sinh thái NextTech của Shark Bình: Nhiều pháp nhân đã ngừng kinh doanh, trong đó có startup Fastgo

Hệ sinh thái NextTech của Shark Bình: Nhiều pháp nhân đã ngừng kinh doanh, trong đó có startup Fastgo Nổi bật

Công ty tài sản số DNEX đặt mục tiêu huy động 10.000 tỉ đồng vốn

Công ty tài sản số DNEX đặt mục tiêu huy động 10.000 tỉ đồng vốn

16:14 , 10/10/2025
"Mỏ vàng" 1.000 tỷ USD cách mặt đất 1.000 mét vẫn còn bỏ trống: Cơ hội lớn cho Việt Nam, thành lập liên minh khai thác

"Mỏ vàng" 1.000 tỷ USD cách mặt đất 1.000 mét vẫn còn bỏ trống: Cơ hội lớn cho Việt Nam, thành lập liên minh khai thác

16:04 , 10/10/2025
TTC được vinh danh trong top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới

TTC được vinh danh trong top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới

15:30 , 10/10/2025
Một cổ phiếu họ Gelex tăng trần 3 phiên liên tiếp, vốn hoá cán mốc 2 tỷ USD sau khi báo lãi sau thuế quý 3/2025 tăng 300%, vượt kế hoạch cả năm

Một cổ phiếu họ Gelex tăng trần 3 phiên liên tiếp, vốn hoá cán mốc 2 tỷ USD sau khi báo lãi sau thuế quý 3/2025 tăng 300%, vượt kế hoạch cả năm

11:41 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên