Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 26/10: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

26-10-2025 - 07:30 AM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 26/10: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

An Gia (AGG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 143 tỷ đồng, tăng 235% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ đồng, giảm 24%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 26/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 26/10: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần- Ảnh 1.

An Gia (AGG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 143 tỷ đồng, tăng 235% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ đồng, giảm 24%.

Sợi Thế Kỷ (STK) báo LNTT quý 3 giảm 72% đạt 23 tỷ đồng, nhưng lũy kế 9 tháng, LNTT tăng 153% đạt 73 tỷ đồng.﻿

Mía đường Sơn La (SLS) ghi nhận LNTT quý 1 năm tài chính 2025-2026 đạt 82 tỷ, giảm 3%. ﻿

Đức Giang (DGC) báo LNTT quý 3 tăng 13% đạt 901 tỷ đồng, và lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 13% đạt 2.866 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 26/10: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần- Ảnh 2.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Foxconn đầu tư thêm 400 tỷ đồng vào nhà máy Bắc Ninh

Foxconn đầu tư thêm 400 tỷ đồng vào nhà máy Bắc Ninh Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 25/10: An Gia báo lãi trước thuế tăng 235%, công ty dệt may báo lãi giảm 72% so với cùng kỳ

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 25/10: An Gia báo lãi trước thuế tăng 235%, công ty dệt may báo lãi giảm 72% so với cùng kỳ Nổi bật

VinFast cảnh báo khẩn

VinFast cảnh báo khẩn

16:01 , 25/10/2025
Thực hư Viettel mở bán trà sữa?

Thực hư Viettel mở bán trà sữa?

13:34 , 25/10/2025
Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông

Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông

13:03 , 25/10/2025
Chỉ 9 tháng, một nhóm công ty đã báo lãi 15.000 tỷ đồng

Chỉ 9 tháng, một nhóm công ty đã báo lãi 15.000 tỷ đồng

11:45 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên