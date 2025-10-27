Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 27/10: Ngành bất động sản, chứng khoán, ngân hàng tăng trưởng cao so với cùng kỳ, dệt may, hóa chất, F&B phân hóa mạnh

Các doanh nghiệp ngành bất động sản đã công bố BCTC quý 3/2025 ghi nhận phần lớn doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, nhiều công ty có mức tăng trưởng LNTT lên đến hàng nghìn % như Sunshine Group (4.775%), Hodeco (3.378%), Nhà Đà Nẵng (2.201%). Công ty bất động sản duy nhất báo lỗ tính đến hiện nay là Vinahud (lỗ 22 tỷ đồng).

Ngành chứng khoán là ngành có nhiều doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng vượt trội trong quý vừa rồi với mức tăng hàng trăm %. Công ty tăng trưởng mạnh nhất là OCBS với mức tăng hơn 6.000%.

Các ngân hàng đã công bố BCTC quý 3/2025 tính đến nay đều có LNTT quý 3 và 9 tháng đầu năm tăng trưởng so với cùng kỳ. Hai ngân hàng có tăng trưởng LNTT quý 3 cao nhất là KienlongBank (194%) và PGBank (176%).

Trong 5 công ty nhiệt điện đã công bố, Nhơn Trạch 2 báo lợi nhuận tăng cao 375%, Nhiệt điện Quảng Ninh báo lãi quý 3 giảm 51% còn Nhiệt điện Hải Phòng và Phả Lại báo lỗ. Ngành thủy điện phần lớn doanh nghiệp báo lãi tăng so với cùng kỳ.

Ngành F&B phân hóa mạnh trong quý này. Nhóm tăng trưởng có Vinacafe Biên Hòa, Sa Giang, Vocarimex, Ladofoods, nhóm giảm có Hữu Nghị Food, Interfoods, Mộc Châu Milk, Sữa Hà Nội. Chương Dương Beco báo lỗ.

Nhóm logistics có Cảng Phước An đang là doanh nghiệp lỗ lớn nhất quý với mức lỗ trước thuế 131 tỷ đồng.

Nhóm VLXD cũng có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong quý này trừ HCD báo lãi giảm còn lại đều tăng so với cùng kỳ.

Nhóm hóa chất và dệt may cũng phân hóa mạnh trong quý 3/2025.