Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 15/10: Những doanh nghiệp thép, điện đầu tiên công bố; nhiều kết quả bất ngờ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 15/10:

VPS chính thức công bố BCTC quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng đầu năm lãi 3.192 tỷ đồng, tăng 52%.

﻿Thép Tấm lá Thống Nhất (TNS) là doanh nghiệp thép đầu tiên công bố BCTC quý 3/2025 với lãi trước thuế chỉ hơn 1,3 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi trước thuế 17 tỷ đồng, giảm 48%.

﻿Hai doanh nghiệp thủy điện công bố. Trong đó, Thủy điện Sông Ba (SBA) báo lãi trước thuế quý 3 tăng 91% và 9 tháng tăng 64% còn Thủy điện SHP báo lãi trước thuế quý 3 tăng 2% và 9 tháng tăng 31%.

VPBank công bố BCTC quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 9.166 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPBank lãi trước thuế 20.396 tỷ đồng, tăng 47%.

﻿Hạ tầng Idico (HTI) báo lãi trước thuế quý 3 đạt 35 tỷ đồng, tăng 76% và 9 tháng đạt 155 tỷ đồng, tăng 162%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành: