Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 21/10: HAGL, VNDirect, Vosco... cùng hàng loạt doanh nghiệp lớn ồ ạt công bố

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 21/10:

Hai công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận quý 3 trên 1.000 tỷ là SSI và VNDirect. Trong đó, SSI lãi trước thuế 1.782 tỷ đồng, tăng 90% còn VNDirect lãi trước thuế 1.165 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố báo cáo quý 3/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý 3 đạt 416 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 1.250 tỷ đồng, tăng 55%.﻿

Vosco (VOS) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 148 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 14 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đầu năm lãi 105 tỷ đồng, giảm 75%.

Noibai Cargo (NCT) ghi nhận LNTT quý 3 tăng 51% đạt 136 tỷ đồng, và 9 tháng đầu năm tăng 39% đạt 324 tỷ đồng. ﻿

Ngân hàng Kiên Long Bank (KLB) cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với 615 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3, tăng 194% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:﻿