Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 21/10: HAGL, VNDirect, Vosco... cùng hàng loạt doanh nghiệp lớn ồ ạt công bố

21-10-2025 - 00:22 AM | Doanh nghiệp

Hai công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận quý 3 trên 1.000 tỷ là SSI và VNDirect. Trong đó, SSI lãi trước thuế 1.782 tỷ đồng, tăng 90% còn VNDirect lãi trước thuế 1.165 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 21/10: HAGL, VNDirect, Vosco... cùng hàng loạt doanh nghiệp lớn ồ ạt công bố- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 21/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 21/10: HAGL, VNDirect, Vosco... cùng hàng loạt doanh nghiệp lớn ồ ạt công bố- Ảnh 2.

Hai công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận quý 3 trên 1.000 tỷ là SSI và VNDirect. Trong đó, SSI lãi trước thuế 1.782 tỷ đồng, tăng 90% còn VNDirect lãi trước thuế 1.165 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố báo cáo quý 3/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý 3 đạt 416 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 1.250 tỷ đồng, tăng 55%.﻿

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 21/10: HAGL, VNDirect, Vosco... cùng hàng loạt doanh nghiệp lớn ồ ạt công bố- Ảnh 3.

Vosco (VOS) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 148 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 14 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đầu năm lãi 105 tỷ đồng, giảm 75%.

Noibai Cargo (NCT) ghi nhận LNTT quý 3 tăng 51% đạt 136 tỷ đồng, và 9 tháng đầu năm tăng 39% đạt 324 tỷ đồng. ﻿

Ngân hàng Kiên Long Bank (KLB) cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với 615 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3, tăng 194% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:﻿

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 21/10: HAGL, VNDirect, Vosco... cùng hàng loạt doanh nghiệp lớn ồ ạt công bố- Ảnh 4.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 3/2025

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa báo lãi lớn, một thành viên hệ sinh thái Gelex muốn rời sàn

Vừa báo lãi lớn, một thành viên hệ sinh thái Gelex muốn rời sàn Nổi bật

ĐHĐCĐ Coteccons (CTD): Kế hoạch doanh thu kỷ lục 30.000 tỷ, chia cổ tức 10%, tiết lộ động thái quan trọng với 1.200 tỷ dự phòng nợ xấu

ĐHĐCĐ Coteccons (CTD): Kế hoạch doanh thu kỷ lục 30.000 tỷ, chia cổ tức 10%, tiết lộ động thái quan trọng với 1.200 tỷ dự phòng nợ xấu Nổi bật

Một công ty bất động sản KCN báo lãi quý 3/2025 giảm 70%, cổ phiếu giảm kịch sàn

Một công ty bất động sản KCN báo lãi quý 3/2025 giảm 70%, cổ phiếu giảm kịch sàn

00:07 , 21/10/2025
Nhóm công ty của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn vừa giảm tỷ lệ sở hữu, Sasco (SAS) báo lãi quý 3 lao dốc 41%

Nhóm công ty của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn vừa giảm tỷ lệ sở hữu, Sasco (SAS) báo lãi quý 3 lao dốc 41%

00:06 , 21/10/2025
Bầu Đức vui mừng: Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi ròng quý 3 tăng 25% bất chấp ‘cú đấm’ giảm 80% doanh thu của mảng heo

Bầu Đức vui mừng: Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi ròng quý 3 tăng 25% bất chấp ‘cú đấm’ giảm 80% doanh thu của mảng heo

00:04 , 21/10/2025
Nắm giữ hơn 322 tỷ đồng tiền mặt, Bến xe Miền Tây (WCS) lên kế hoạch xây trạm sạc xe điện

Nắm giữ hơn 322 tỷ đồng tiền mặt, Bến xe Miền Tây (WCS) lên kế hoạch xây trạm sạc xe điện

00:03 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên