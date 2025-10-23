Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 23/10: Thế giới di động báo lãi gấp đôi cùng kỳ, PGBank lãi tăng 176%

23-10-2025 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

ACB báo lãi quý 3 đạt 5.382 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 16.072 tỷ đồng, tăng 5%. Triển lãm Giảng Võ (VEF) báo lãi quý 3 đạt 214 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và 9 tháng lãi 19.295 tỷ đồng, gấp 58 lần cùng kỳ.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 23/10: Thế giới di động báo lãi gấp đôi cùng kỳ, PGBank lãi tăng 176%- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 23/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 23/10: Thế giới di động báo lãi gấp đôi cùng kỳ, PGBank lãi tăng 176%- Ảnh 2.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của MWG lập kỷ lục 1.784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 8% so với quý liền trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với quý trước.

ACB báo lãi quý 3 đạt 5.382 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 16.072 tỷ đồng, tăng 5%.

Triển lãm Giảng Võ (VEF) báo lãi quý 3 đạt 214 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và 9 tháng lãi 19.295 tỷ đồng, gấp 58 lần cùng kỳ.﻿

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 23/10: Thế giới di động báo lãi gấp đôi cùng kỳ, PGBank lãi tăng 176%- Ảnh 3.

PGBank (PGB) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 212 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ và 9 tháng đầu năm lãi 497 tỷ đồng, tăng 44%.

TNG ghi nhận LNTT quý 3 tăng 6% đạt 146 tỷ đồng, LNTT 9 tháng đầu năm tăng 17% đạt 350 tỷ đồng.﻿

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 23/10: Thế giới di động báo lãi gấp đôi cùng kỳ, PGBank lãi tăng 176%- Ảnh 4.

Ngọc Điệp

