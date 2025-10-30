Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 30/10: Vinhomes, HDBank, TPBank, Vietjet, BSR... cùng loạt doanh nghiệp công bố, nhiều kết quả bất ngờ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 30/10:

Vinhomes (VHM) báo LNTT quý 3 giảm 50% đạt 5.420 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng, VHM lãi 18.293 tỷ đồng, giảm 26%.

BSR báo lãi trước thuế 1.051 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1.329 tỷ đồng﻿.

HDBank báo lãi trước thuế quý 3 đạt 4.735 tỷ đồng, tăng 5%.﻿

TPBank báo lãi trước thuế quý 3 đạt 1.902 tỷ đồng, tăng 10%.﻿

Eximbank ghi nhận LNTT quý 3 giảm 38% đạt 560 tỷ đồng.﻿

Sacombank công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.657 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 10.988 tỷ đồng, tăng 36%.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương 16%) và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm.﻿

FPT Retail (FRT) công bố BCTC quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 325 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FRT lãi 804 tỷ đồng, tăng 125%.﻿

Khang Điền (KDH) ghi nhận LNTT quý 3/2025 tăng tới 783% lên 654 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng, KDH lãi 1.055 tỷ đồng, tăng 93%.﻿

Cảng Sài Gòn (SGP) cũng ghi nhận LNTT quý 3 tăng 745%.﻿

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành: