Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 30/10: Vinhomes, HDBank, TPBank, Vietjet, BSR... cùng loạt doanh nghiệp công bố, nhiều kết quả bất ngờ

30-10-2025 - 17:35 PM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 30/10: Vinhomes, HDBank, TPBank, Vietjet, BSR... cùng loạt doanh nghiệp công bố, nhiều kết quả bất ngờ

Khang Điền (KDH) ghi nhận LNTT quý 3/2025 tăng tới 783% lên 654 tỷ đồng, Becamex IJC có LNTT tăng 203%, Intresco có LNTT tăng 308%,...

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 30/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 30/10: Vinhomes, HDBank, TPBank, Vietjet, BSR... cùng loạt doanh nghiệp công bố, nhiều kết quả bất ngờ- Ảnh 1.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 30/10: Vinhomes, HDBank, TPBank, Vietjet, BSR... cùng loạt doanh nghiệp công bố, nhiều kết quả bất ngờ- Ảnh 2.

Vinhomes (VHM) báo LNTT quý 3 giảm 50% đạt 5.420 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng, VHM lãi 18.293 tỷ đồng, giảm 26%.

BSR báo lãi trước thuế 1.051 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1.329 tỷ đồng﻿.

HDBank báo lãi trước thuế quý 3 đạt 4.735 tỷ đồng, tăng 5%.﻿

TPBank báo lãi trước thuế quý 3 đạt 1.902 tỷ đồng, tăng 10%.﻿

Eximbank ghi nhận LNTT quý 3 giảm 38% đạt 560 tỷ đồng.﻿

Sacombank công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.657 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 10.988 tỷ đồng, tăng 36%.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương 16%) và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm.﻿

FPT Retail (FRT) công bố BCTC quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 325 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FRT lãi 804 tỷ đồng, tăng 125%.﻿

Khang Điền (KDH) ghi nhận LNTT quý 3/2025 tăng tới 783% lên 654 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng, KDH lãi 1.055 tỷ đồng, tăng 93%.﻿

Cảng Sài Gòn (SGP) cũng ghi nhận LNTT quý 3 tăng 745%.﻿

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 30/10: Vinhomes, HDBank, TPBank, Vietjet, BSR... cùng loạt doanh nghiệp công bố, nhiều kết quả bất ngờ- Ảnh 3.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Hai nàng dâu cùng con gái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn vào công ty Dưỡng lão của Vingroup

Nóng: Hai nàng dâu cùng con gái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn vào công ty Dưỡng lão của Vingroup Nổi bật

Lãi đột biến 7.000 lần, một công ty ngành điện chốt ngày chia cổ tức "khủng" 250% bằng tiền mặt

Lãi đột biến 7.000 lần, một công ty ngành điện chốt ngày chia cổ tức "khủng" 250% bằng tiền mặt Nổi bật

30 năm khẳng định bản sắc – Viettel Construction vững vàng vươn lên trong kỷ nguyên mới

30 năm khẳng định bản sắc – Viettel Construction vững vàng vươn lên trong kỷ nguyên mới

17:30 , 30/10/2025
Lãnh đạo Masan Group: Wincommerce sẽ mở thêm 1.000-1.500 cửa hàng trong năm tới, Masan Consumer có thể lọt rổ VN30 sau khi niêm yết

Lãnh đạo Masan Group: Wincommerce sẽ mở thêm 1.000-1.500 cửa hàng trong năm tới, Masan Consumer có thể lọt rổ VN30 sau khi niêm yết

16:55 , 30/10/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet và Đại học Oxford công bố công trình quan trọng cho ngành hàng không

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet và Đại học Oxford công bố công trình quan trọng cho ngành hàng không

15:34 , 30/10/2025
HSG: Lợi nhuận sau thuế NĐTC 2024 - 2025 đạt 732 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch

HSG: Lợi nhuận sau thuế NĐTC 2024 - 2025 đạt 732 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch

15:30 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên