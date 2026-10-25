Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 25/10: Chứng khoán lao dốc, ngành thép đổi chiều, nhiệt điện bứt tốc
Bức tranh lợi nhuận quý 3/2026 ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Trong khi chứng khoán và thủy điện có xu hướng đi xuống, thép, nhiệt điện và dịch vụ hàng không ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc. Bất động sản, dược phẩm và phân bón chứng kiến diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp.
Lợi nhuận ngành ngân hàng nhìn chung duy trì đà tăng trưởng, với một số ngân hàng ghi nhận mức lãi lớn.
Phần lớn công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm hoặc lỗ tăng so với quý 3/2025.
Kết quả kinh doanh phân hóa rõ rệt, một số doanh nghiệp báo lãi tăng vọt trong khi nhiều doanh nghiệp khác sụt giảm lợi nhuận.
Cả 7 doanh nghiệp ngành thép đã công bố đều cải thiện lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ.
Lợi nhuận nhiệt điện tăng trưởng mạnh, trong đó Nhiệt điện Hải Phòng và Nhiệt điện Phả Lại chuyển từ lỗ sang lãi.
Kết quả kinh doanh thủy điện nhìn chung kém tích cực khi phần lớn doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm.
Lợi nhuận của phần lớn doanh nghiệp dệt may cải thiện so với cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh ngành F&B nhìn chung tích cực, một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh hoặc chuyển từ lỗ sang lãi.
Việt Nam hàng ngày