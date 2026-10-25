Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 25/10: Chứng khoán lao dốc, ngành thép đổi chiều, nhiệt điện bứt tốc

Kết quả kinh doanh phân hóa rõ rệt, một số doanh nghiệp báo lãi tăng vọt trong khi nhiều doanh nghiệp khác sụt giảm lợi nhuận.

Cả 7 doanh nghiệp ngành thép đã công bố đều cải thiện lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ.

Lợi nhuận nhiệt điện tăng trưởng mạnh, trong đó Nhiệt điện Hải Phòng và Nhiệt điện Phả Lại chuyển từ lỗ sang lãi.

Kết quả kinh doanh thủy điện nhìn chung kém tích cực khi phần lớn doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm.

Lợi nhuận của phần lớn doanh nghiệp dệt may cải thiện so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh ngành F&B nhìn chung tích cực, một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh hoặc chuyển từ lỗ sang lãi.