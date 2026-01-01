Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 17/1: Doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ trăm tỷ, hai công ty bia báo lỗ, Nhựa Bình báo lãi cả năm đạt kỷ lục

17-01-2026 - 00:28 AM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 17/1: Doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ trăm tỷ, hai công ty bia báo lỗ, Nhựa Bình báo lãi cả năm đạt kỷ lục

Ngành Thép thêm các doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận. Tisco (TIS) ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm mạnh 85%, chỉ còn 13 tỷ đồng. Thủ Đức VNSteel (TDS) thậm chí còn sụt giảm sâu hơn khi lãi quý 4 chỉ vỏn vẹn 0,8 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 17/1:

Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 328 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, BMP đạt mức lãi kỷ lục 1.539 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước.

Nhóm Logistics và Cảng biển cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đà Nẵng Port (CDN) báo lãi cả năm đạt 460 tỷ đồng (tăng 23%). Tương tự, Quy Nhơn Port (QNP) có quý 4 bùng nổ với lãi 53 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với quý 4/2024.

Trong lĩnh vực dệt may, TNG tiếp tục duy trì phong độ ổn định với lợi nhuận quý 4 đạt 134 tỷ đồng, tăng trưởng 49%. Tổng lãi cả năm 2025 của doanh nghiệp này đạt 484 tỷ đồng.

PV Shipyard (PVY) dù lợi nhuận cả năm chỉ ở mức 9 tỷ đồng, nhưng so với mức nền thấp của năm 2024, doanh nghiệp cơ khí này ghi nhận mức tăng trưởng lũy kế lên tới 4.828%. Riêng quý 4, PVY báo lãi 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 7 tỷ đồng.

Nhóm ngành cao su, Cao su Bến Thành (BRC) báo lãi quý 4 đạt 6 tỷ đồng (tăng 20%). Ngược lại, lợi nhuận lũy kế cả năm của BRC giảm nhẹ 4%, đạt 26 tỷ đồng.

Ngành Thép thêm các doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận. Tisco (TIS) ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm mạnh 85%, chỉ còn 13 tỷ đồng. Thủ Đức VNSteel (TDS) thậm chí còn sụt giảm sâu hơn khi lãi quý 4 chỉ vỏn vẹn 0,8 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ.

Thành Công Securities (TCI) khi báo lỗ 109 tỷ đồng trong quý 4, kéo lợi nhuận cả năm xuống còn vỏn vẹn 2 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2024.

Trong lĩnh vực F&B, Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) BSG Bạc Liêu (SBL) đều báo lỗ trong quý 4 lần lượt là 1 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 và ước tính kết quả kinh doanh 2025:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu”

Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu” Nổi bật

Sự thật về công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot

Sự thật về công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot Nổi bật

Chủ tịch sinh năm 1990 của Pramac Group qua đời

Chủ tịch sinh năm 1990 của Pramac Group qua đời

22:32 , 16/01/2026
EVN vay hơn 29.500 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

EVN vay hơn 29.500 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

20:03 , 16/01/2026
Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

17:30 , 16/01/2026
Chưa đầy 5 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã đạt đủ 3 chứng nhận của Cục Hàng không Việt Nam

Chưa đầy 5 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã đạt đủ 3 chứng nhận của Cục Hàng không Việt Nam

17:30 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên