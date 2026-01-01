Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 17/1: Doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ trăm tỷ, hai công ty bia báo lỗ, Nhựa Bình báo lãi cả năm đạt kỷ lục
Ngành Thép thêm các doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận. Tisco (TIS) ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm mạnh 85%, chỉ còn 13 tỷ đồng. Thủ Đức VNSteel (TDS) thậm chí còn sụt giảm sâu hơn khi lãi quý 4 chỉ vỏn vẹn 0,8 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ.
Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 17/1:
Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 328 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, BMP đạt mức lãi kỷ lục 1.539 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước.
Nhóm Logistics và Cảng biển cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đà Nẵng Port (CDN) báo lãi cả năm đạt 460 tỷ đồng (tăng 23%). Tương tự, Quy Nhơn Port (QNP) có quý 4 bùng nổ với lãi 53 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với quý 4/2024.
Trong lĩnh vực dệt may, TNG tiếp tục duy trì phong độ ổn định với lợi nhuận quý 4 đạt 134 tỷ đồng, tăng trưởng 49%. Tổng lãi cả năm 2025 của doanh nghiệp này đạt 484 tỷ đồng.
PV Shipyard (PVY) dù lợi nhuận cả năm chỉ ở mức 9 tỷ đồng, nhưng so với mức nền thấp của năm 2024, doanh nghiệp cơ khí này ghi nhận mức tăng trưởng lũy kế lên tới 4.828%. Riêng quý 4, PVY báo lãi 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 7 tỷ đồng.
Nhóm ngành cao su, Cao su Bến Thành (BRC) báo lãi quý 4 đạt 6 tỷ đồng (tăng 20%). Ngược lại, lợi nhuận lũy kế cả năm của BRC giảm nhẹ 4%, đạt 26 tỷ đồng.
Thành Công Securities (TCI) khi báo lỗ 109 tỷ đồng trong quý 4, kéo lợi nhuận cả năm xuống còn vỏn vẹn 2 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2024.
Trong lĩnh vực F&B, Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) và BSG Bạc Liêu (SBL) đều báo lỗ trong quý 4 lần lượt là 1 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 và ước tính kết quả kinh doanh 2025:
