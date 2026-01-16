Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch sinh năm 1990 của Pramac Group qua đời

16-01-2026 - 22:32 PM | Doanh nghiệp

Thông tin từ gia đình cho biết doanh nhân Hà Quang Dũng (sinh năm 1990) – Chủ tịch HĐQT Pramac Group vừa từ trần.

Chủ tịch sinh năm 1990 của Pramac Group qua đời- Ảnh 1.

Doanh nhân Hà Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pramac. Ảnh: FB: Hà Ánh Nhi.

Trang cá nhân của Hà Ánh Nhi (em gái doanh nhân Hà Quang Dũng) xác nhận vị Chủ tịch HĐQT Pramac Group qua đời vào ngày 15/1/2026. Sự ra đi của Hà Quang Dũng khiến giới kinh doanh và cộng đồng doanh nhân trẻ thương tiếc.

Anh Hà Anh Dũng sinh năm 1990, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pramac, là một doanh nhân trẻ nổi bật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất nhôm.

Anh từng học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), nằm trong top 10 người cao điểm nhất trong kỳ thi ĐH lần đó. Sau đó anh nhận học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Liverpool (Anh Quốc) và từng làm việc tại ngân hàng trước khi tham gia điều hành công ty gia đình.

Theo Theleader, anh cũng là thế hệ F2 của Tập đoàn Nguyệt Ánh. Tuy nhiên, anh chưa vội vàng tiếp quản công việc kinh doanh đa ngành của gia đình ngay từ đầu. Thay vào đó, anh quyết định vay vốn để mua lại một nhà máy nhôm đã phá sản.

Sau 5 năm, Pramac Group do doanh nhân Hà Quang Dũng sáng lập trở thành nhà cung cấp nhôm hàng đầu cho các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước, hợp tác với những tên tuổi lớn như Heineken và Coca-Cola.

Theo thông tin trên website, Công ty Cổ phần PRAMAC được thành lập từ năm 2018 tiền thân là Nhà máy Nhôm Tân Đông, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất nhôm thỏi Ingot và phôi nhôm dài Billet. Công ty có diện tích nhà xưởng 20.000 m2, vốn đầu tư 20 triệu USD.

Theo Báo Công thương, chiến lược của công ty là nâng công suất của nhà máy là: 60.000 tấn/năm, trong đó dự kiến xuất khẩu châu Á: 20.000 tấn, châu Âu: 20.000 tấn và cung cấp trong nước 20.000 tấn. Công ty cũng sở hữu dây chuyền đúc rót phôi nhôm tự động mỗi mẻ 25 tấn. Nhà máy có 4 lò nên công suất mỗi mẻ của nhà máy là 100 tấn.


Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu”

Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu” Nổi bật

Sự thật về công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot

Sự thật về công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot Nổi bật

EVN vay hơn 29.500 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

EVN vay hơn 29.500 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

20:03 , 16/01/2026
Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

17:30 , 16/01/2026
Chưa đầy 5 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã đạt đủ 3 chứng nhận của Cục Hàng không Việt Nam

Chưa đầy 5 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã đạt đủ 3 chứng nhận của Cục Hàng không Việt Nam

17:30 , 16/01/2026
Nhờ đâu TNG đạt lợi nhuận quý 4 tăng 50% so với cùng kỳ?

Nhờ đâu TNG đạt lợi nhuận quý 4 tăng 50% so với cùng kỳ?

15:57 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên