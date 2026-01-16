Chủ tịch sinh năm 1990 của Pramac Group qua đời

Doanh nhân Hà Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pramac. Ảnh: FB: Hà Ánh Nhi.

Trang cá nhân của Hà Ánh Nhi (em gái doanh nhân Hà Quang Dũng) xác nhận vị Chủ tịch HĐQT Pramac Group qua đời vào ngày 15/1/2026. Sự ra đi của Hà Quang Dũng khiến giới kinh doanh và cộng đồng doanh nhân trẻ thương tiếc.

Anh Hà Anh Dũng sinh năm 1990, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pramac, là một doanh nhân trẻ nổi bật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất nhôm.

Anh từng học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), nằm trong top 10 người cao điểm nhất trong kỳ thi ĐH lần đó. Sau đó anh nhận học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Liverpool (Anh Quốc) và từng làm việc tại ngân hàng trước khi tham gia điều hành công ty gia đình.

Theo Theleader, anh cũng là thế hệ F2 của Tập đoàn Nguyệt Ánh. Tuy nhiên, anh chưa vội vàng tiếp quản công việc kinh doanh đa ngành của gia đình ngay từ đầu. Thay vào đó, anh quyết định vay vốn để mua lại một nhà máy nhôm đã phá sản.

Sau 5 năm, Pramac Group do doanh nhân Hà Quang Dũng sáng lập trở thành nhà cung cấp nhôm hàng đầu cho các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước, hợp tác với những tên tuổi lớn như Heineken và Coca-Cola.

Theo thông tin trên website, Công ty Cổ phần PRAMAC được thành lập từ năm 2018 tiền thân là Nhà máy Nhôm Tân Đông, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất nhôm thỏi Ingot và phôi nhôm dài Billet. Công ty có diện tích nhà xưởng 20.000 m2, vốn đầu tư 20 triệu USD.

Theo Báo Công thương, chiến lược của công ty là nâng công suất của nhà máy là: 60.000 tấn/năm, trong đó dự kiến xuất khẩu châu Á: 20.000 tấn, châu Âu: 20.000 tấn và cung cấp trong nước 20.000 tấn. Công ty cũng sở hữu dây chuyền đúc rót phôi nhôm tự động mỗi mẻ 25 tấn. Nhà máy có 4 lò nên công suất mỗi mẻ của nhà máy là 100 tấn.



