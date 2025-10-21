Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cập nhật mới của Google Maps mà người chạy xe nên biết

21-10-2025 - 18:51 PM | Kinh tế số

Google đang tiếp tục tinh chỉnh trải nghiệm trên Maps bằng những thay đổi nhỏ nhưng đáng giá.

Theo Android Authority, Google Maps vừa cập nhật một tính năng nhỏ nhưng tiện lợi, cho phép người dùng thay đổi biểu tượng vị trí của mình thành hình ảnh xe yêu thích, từ hatchback thể thao đến xe bán tải, mà không cần bắt đầu hành trình dẫn đường.

Trước đây, người dùng chỉ có thể thay đổi biểu tượng này khi hệ thống dẫn đường đang hoạt động. Cụ thể, bạn phải chạm vào mũi tên xanh trên bản đồ để mở menu chọn hình đại diện, hoặc kéo thanh menu phía dưới lên và chọn Driving avatar. Cả hai cách đều yêu cầu bạn đang hoặc sắp bắt đầu một chuyến đi.

Tuy nhiên, với phiên bản Google Maps 25.42.02.817770306, tùy chọn Driving avatar đã được thêm trực tiếp vào mục Your vehicles trong phần cài đặt, ngay cạnh phần chọn loại nhiên liệu. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh biểu tượng xe của mình bất cứ lúc nào, mà không cần bật chế độ dẫn đường.

Cập nhật mới của Google Maps mà người chạy xe nên biết- Ảnh 1.

Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh biểu tượng xe của mình bất cứ lúc nào, mà không cần bật chế độ dẫn đường.

Cập nhật mới của Google Maps mà người chạy xe nên biết- Ảnh 2.

Trước đó, vào đầu năm nay, Google cũng đã bổ sung thêm nhiều mẫu xe và tùy chọn màu sắc cho người dùng Android, sau khi tính năng này ra mắt đầu tiên trên iOS. Việc di chuyển tùy chọn hình đại diện vào menu cài đặt không chỉ giúp thao tác dễ dàng hơn mà còn giúp người dùng tập trung lái xe, tránh bị phân tâm.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào tính năng này sẽ được triển khai rộng rãi, bởi Google thường thử nghiệm các thay đổi nhỏ về giao diện trước khi phát hành chính thức.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

