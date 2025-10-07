Cập nhật mới nhất các tuyến đường ở Hà Nội có nguy cơ ngập nặng

UBND thành phố Hà Nội cho biết, sáng nay (7/10), khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6h qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm.

Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục tồn tại và phát triển trên các phường nội thành Hà Nội. Vùng mây này có xu hướng ít dịch chuyển.

Vùng mây này tiếp tục phát triển sẽ bao phủ các phường nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới gây ra mưa, mưa rào và dông.

Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố có lượng mưa ~30mm/h gây ngập úng ở các khu vực trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 01-03 giờ, có nơi ngập lâu hơn.

Cụ thể các điểm có khả năng ngập như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch;

Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn;

Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc;

Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu;

Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…

Cách tra cứu điểm ngập lụt tại Hà Nội bằng iHanoi

Để cập nhật thông tin tình trạng ngập úng một các nhanh chóng, chính xác, người dân có thể sử dụng tính năng "Bản đồ ngập úng" trên ứng dụng iHanoi.

iHanoi là một ứng dụng di động do chính quyền Hà Nội phát triển vào năm 2024, nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và du khách tại thủ đô. Ứng dụng này tích hợp nhiều tính năng hữu ích, giúp người dùng tra cứu thông tin liên quan đến giao thông, ngập lụt, y tế, an sinh xã hội, và các dịch vụ công trực tuyến khác.

Để có thể tra cứu đường ngập tại Hà Nội, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại. Tiến hành đăng nhập hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản.

Bước 2: Nhấn chọn vào mục Giao thông. Chọn vào mục Bản đồ ngập úng .

Bước 3: Khi bản đồ hiện ra, người dân có thể phóng to/thu nhỏ bản đồ để xem chi tiết các địa điểm xảy ra tình trạng ngập úng.