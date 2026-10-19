Cập nhật số liệu CTCK chiều 19/10: TCBS lãi kỷ lục, nhiều công ty báo lãi quý 3 “đi lùi", thậm chí thua lỗ

Tính đến chiều 19/10, danh sách cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2026 đã có thêm nhiều công ty chứng khoán, nâng tổng số doanh nghiệp được thống kê lên 20 công ty.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.152 tỷ đồng, đánh dấu mức cao nhất theo quý trong lịch sử hoạt động. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 76% kế hoạch cả năm.

Động lực tăng trưởng quan trọng nhất tiếp tục đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán. Trong quý 3, thu nhập thuần từ mảng này đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 44% tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh.

Tại thời điểm cuối tháng 9, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của TCBS đạt 54.740 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2025 và 6% so với cuối quý 2.

Bên cạnh hoạt động cho vay, mảng ngân hàng đầu tư của TCBS ghi nhận thu nhập thuần 740 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong quý, tổng giá trị phát hành trái phiếu do công ty thực hiện đạt gần 29.700 tỷ đồng, tương ứng 46% thị phần trái phiếu doanh nghiệp, không bao gồm trái phiếu ngân hàng. Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu cũng đóng góp 1.155 tỷ đồng thu nhập thuần.

Ngược lại, thu nhập thuần từ môi giới, hoa hồng và lưu ký chứng khoán giảm 39%, còn 64 tỷ đồng. Tuy nhiên, thị phần môi giới cổ phiếu của TCBS trên HoSE lần đầu vượt mốc 10%, đạt 10,03%, qua đó tiếp tục nằm trong nhóm 3 công ty dẫn đầu.

Một doanh nghiệp khác ghi nhận tăng trưởng ấn tượng là Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV). Trong quý 3/2026, doanh thu hoạt động đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 46 tỷ đồng, cao gấp 3 lần mức 15 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Động lực chính đến từ hoạt động cho vay và bảo lãnh phát hành. Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 95 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận nguồn thu này.

Dù chi phí tài chính tăng mạnh lên 72 tỷ đồng, JBSV vẫn duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 477 tỷ đồng, tăng 137%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 120 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2025.

Trái ngược với JBSV, CTCP Chứng khoán DSC (mã DSC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ còn hơn 4,15 tỷ đồng, giảm tới 98% so với mức 168,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động cũng giảm 38%, xuống còn gần 161 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm mạnh của hoạt động tự doanh và áp lực chi phí. Trong quý, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL chỉ đạt gần 54 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, phần lớn nguồn thu đến từ cổ tức và tiền lãi của các tài sản tài chính, trong khi lãi bán danh mục FVTPL giảm mạnh từ 85 tỷ đồng xuống còn khoảng 600 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động của DSC gần gấp đôi cùng kỳ, đạt 76 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 67%, lên 69 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay. Những yếu tố này khiến biên lợi nhuận của công ty thu hẹp mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 492 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 97 tỷ đồng, giảm gần 67%.

Cùng ghi nhận lợi nhuận suy giảm là CTCP Chứng khoán Pinetree. Trong quý 3, công ty đạt doanh thu hoạt động gần 124,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu vẫn tăng 8%, đạt gần 73 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu môi giới chứng khoán giảm tới 69%, còn khoảng 5 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng 46%, lên hơn 46 tỷ đồng, trở thành yếu tố chính gây áp lực lên lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Pinetree ghi nhận doanh thu hoạt động gần 336 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 22%, xuống còn 48,7 tỷ đồng, trong bối cảnh chi phí tài chính tăng mạnh.

Ở nhóm doanh nghiệp thua lỗ, CTCP Chứng khoán ASAM gây chú ý khi ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ nhưng vẫn báo lỗ trước thuế hơn 1 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2025, công ty từng ghi nhận khoản lãi 6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí hoạt động tăng mạnh, đặc biệt là khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL lên tới gần 15 tỷ đồng, cao gấp gần 16 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, ASAM báo lỗ trước thuế gần 13 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tương tự, CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VISC) cũng ghi nhận sự đảo chiều kết quả kinh doanh. Doanh thu hoạt động quý 3 giảm gần 74%, xuống còn 5,9 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế chuyển từ lãi 19 tỷ đồng trong quý 3/2025 sang lỗ hơn 812 triệu đồng trong kỳ này.

Chứng khoán Nhật Bản (JSI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 452 triệu đồng, tăng 51% so với cùng kỳ dù doanh thu hoạt động giảm nhẹ xuống còn hơn 7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, JSI ghi nhận doanh thu hoạt động khoảng 21 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt hơn 253 triệu đồng, giảm khoảng 50% so với 9 tháng đầu năm 2025.