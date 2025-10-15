Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật số liệu CTCK ngày 15/10: Chứng khoán VPS lãi gần 1.400 tỷ trong quý 3, nhiều công ty báo lãi tăng mạnh

15-10-2025 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Cập nhật số liệu CTCK ngày 15/10: Chứng khoán VPS lãi gần 1.400 tỷ trong quý 3, nhiều công ty báo lãi tăng mạnh

Đã có thêm một số công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm.

Tính đến sáng 15/10, đã có 9 CTCK công bố BCTC quý 3/2025.

Cập nhật số liệu CTCK ngày 15/10: Chứng khoán VPS lãi gần 1.400 tỷ trong quý 3, nhiều công ty báo lãi tăng mạnh- Ảnh 1.

Chứng khoán VPS đã công bố BCTC quý 3 với doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp 1.523 tỷ, tăng 113%, lãi cho vay và phải thu cũng tăng 1,5 lần lên 706 tỷ.

Sau khi trừ các chi phí, lãi trước thuế của VPS đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế tương ứng đạt 1.127 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động và LNTT của VPS lần lượt đạt 5.900 tỷ và 3.192 tỷ đồng, tăng 20% và 52% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 2.564 tỷ

Vừa qua, VPS đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu Doanh thu thuần nâng lên 8.800 tỷ đồng (tăng 3,5%), chỉ tiêu Lợi nhuận trước và sau thuế tăng 25%, lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành hơn 73% mục tiêu cả năm.

Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ghi nhận LNTT quý 3 tăng mạnh 69% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, công ty chứng khoán này lãi trước thuế 67 tỷ, gấp 2,1 lần thực hiện trong cùng kỳ năm 2024.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ASEANSC: Định giá vẫn hấp dẫn, VN-Index có thể lên 1.800 điểm

ASEANSC: Định giá vẫn hấp dẫn, VN-Index có thể lên 1.800 điểm Nổi bật

Loạt “cá mập” ngoại Dragon Capital, VinaCapital, J.P. Morgan, Pyn Elite Fund dự báo về chứng khoán Việt Nam

Loạt “cá mập” ngoại Dragon Capital, VinaCapital, J.P. Morgan, Pyn Elite Fund dự báo về chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Nhóm cổ phiếu Gelex sang tay 'khủng'

Nhóm cổ phiếu Gelex sang tay 'khủng'

17:11 , 14/10/2025
Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam

15:53 , 14/10/2025
Shark Bình lừa đảo nhà đầu tư tiền số như thế nào để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn?

Shark Bình lừa đảo nhà đầu tư tiền số như thế nào để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn?

15:50 , 14/10/2025
Phiên 14/10: Khối ngoại thẳng tay bán hơn 1.400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

Phiên 14/10: Khối ngoại thẳng tay bán hơn 1.400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

15:38 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên