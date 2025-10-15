Cập nhật số liệu CTCK ngày 15/10: Chứng khoán VPS lãi gần 1.400 tỷ trong quý 3, nhiều công ty báo lãi tăng mạnh
Đã có thêm một số công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm.
Tính đến sáng 15/10, đã có 9 CTCK công bố BCTC quý 3/2025.
Chứng khoán VPS đã công bố BCTC quý 3 với doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp 1.523 tỷ, tăng 113%, lãi cho vay và phải thu cũng tăng 1,5 lần lên 706 tỷ.
Sau khi trừ các chi phí, lãi trước thuế của VPS đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế tương ứng đạt 1.127 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động và LNTT của VPS lần lượt đạt 5.900 tỷ và 3.192 tỷ đồng, tăng 20% và 52% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 2.564 tỷ
Vừa qua, VPS đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu Doanh thu thuần nâng lên 8.800 tỷ đồng (tăng 3,5%), chỉ tiêu Lợi nhuận trước và sau thuế tăng 25%, lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành hơn 73% mục tiêu cả năm.
Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ghi nhận LNTT quý 3 tăng mạnh 69% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, công ty chứng khoán này lãi trước thuế 67 tỷ, gấp 2,1 lần thực hiện trong cùng kỳ năm 2024.
