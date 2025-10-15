Cập nhật số liệu CTCK ngày 15/10: Chứng khoán VPS lãi gần 1.400 tỷ trong quý 3, nhiều công ty báo lãi tăng mạnh

Tính đến sáng 15/10, đã có 9 CTCK công bố BCTC quý 3/2025.

Chứng khoán VPS đã công bố BCTC quý 3 với doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp 1.523 tỷ, tăng 113%, lãi cho vay và phải thu cũng tăng 1,5 lần lên 706 tỷ.

Sau khi trừ các chi phí, lãi trước thuế của VPS đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế tương ứng đạt 1.127 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động và LNTT của VPS lần lượt đạt 5.900 tỷ và 3.192 tỷ đồng, tăng 20% và 52% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 2.564 tỷ

Vừa qua, VPS đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu Doanh thu thuần nâng lên 8.800 tỷ đồng (tăng 3,5%), chỉ tiêu Lợi nhuận trước và sau thuế tăng 25%, lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành hơn 73% mục tiêu cả năm.

Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ghi nhận LNTT quý 3 tăng mạnh 69% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, công ty chứng khoán này lãi trước thuế 67 tỷ, gấp 2,1 lần thực hiện trong cùng kỳ năm 2024.



