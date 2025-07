Tính tới ngày 17/7, đã có 11 công ty chứng khoán, tài chính hé lộ kết quả kinh doanh quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2025.

Chứng khoán Pinetree ghi nhận tổng doanh thu quý 2/2025 đạt gần 86% tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, một phần là do sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán, một phần là do những chính sách thúc đẩy kinh doanh của công ty.

Tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 2% so với quý 2/2024 lên gần 64 tỷ, qua đó đưa lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng 84% so với cùng kỳ năm trước lên 22 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Chứng khoán Pinetree lãi trước thuế 33 tỷ, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng trong xu hướng tích cực, Chứng khoán JB Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động quý 2 gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước, đạt xấp xỉ 85 tỷ. Trong đó lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm hơn 33 tỷ và doanh thu từ tư vấn đầu tư chứng khoán tăng vọt lên hơn 26 tỷ (cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản thu này).

Kết quả, Chứng khoán JB Việt Nam báo lãi trước thuế 13 tỷ trong khi quý 2/2024 lỗ 2 tỷ. Luỹ kế 6 tháng, CTCK ngoại này lãi trước thuế 18 tỷ, khả quan hơn hẳn khoản lỗ 5 tỷ trong nửa đầu năm ngoái.

Ngược lại, Chứng khoán EVS báo lỗ trước thuế 9 tỷ đồng trong quý 2/2025. Doanh thu trong kỳ giảm phân nửa xuống dưới 31 tỷ, chủ yếu do lãi từ tài sản FVTPL sụt giảm 55% còn 21 tỷ. Chi phí hoạt động lại tăng lên 26 tỷ, trong đó lỗ từ tài sản FVTPL xấp xỉ 24 tỷ đồng.

Khoản lỗ trong quý 2 kéo lùi kết quả kinh doanh nửa đầu năm của EVS, LNTT 6 tháng còn gần 10 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước.