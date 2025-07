Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/7: VPS, SSI và loạt tên tuổi lớn tấp nập công bố KQKD quý 2 trong ngày cuối tuần

Số liệu thống kê tới sáng ngày 19/7, đã có 51 công ty chứng khoán công bố BCTC quý 2/2025.

Công ty nắm thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE và HNX quý 2/2024 là Chứng khoán VPS ghi nhận LNTT quý 2 tăng mạnh 34% so với cùng kỳ lên 878 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động quý 2 đạt 1.724 tỷ, trong đó 748 tỷ đồng tới từ doanh thu môi giới cộng thêm 530 tỷ lãi từ cho vay và phải thu.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VPS báo lãi trước thuế tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 1.797 tỷ đồng.

Nhóm lãi nghìn tỷ trong quý 2 có thêm Chứng khoán SSI . Theo đó, doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 2.909 tỷ đồng, tăng 30% so với quý 2/2024. Trong quý 2, mảng Dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu hơn 1.345 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,7% trong tổng doanh thu. Nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt doanh thu 515 tỷ đồng, tăng 57% so với quý liền trước. Nghiệp vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 830 tỷ đồng, tăng 32% so với quý liền trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 1.144 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2024, qua đó nâng lãi trước thuế 6 tháng lên 2.164 tỷ đồng.

Nhóm bé hơn, Chứng khoán DNSE bất ngờ báo lãi trước thuế quý 2 gấp 2 lần cùng kỳ lên 91 tỷ đồng. Chứng khoán Thiên Việt cũng ghi nhận LNTT tăng 180%, đạt 63 tỷ đồng.

Trái ngược, Chứng khoán APG lỗ trước thuế 2 tỷ trong quý 2 vừa qua, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 56 tỷ đồng.