Cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm trị giá gần 50.000 tỷ đồng tại Hưng Yên

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu có quy mô gần 1.000ha, tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ USD (gần 40.000 tỷ đồng).

Các dự án được kiểm tra gồm: dự án Khu phức hợp đô thị du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu và dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Theo báo cáo từ địa phương, dự án Khu phức hợp sân golf Khoái Châu cần thu hồi diện tích lớn: xã Châu Ninh 500 ha, xã Khoái Châu 82 ha. Trong khi đó, tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch cũng đang thu hồi đất tại các xã: Khoái Châu 24,7 ha, Châu Ninh 19,5 ha, Mễ Sở 38,47 ha và Văn Giang 18,37 ha.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã cơ bản hoàn thành bàn giao diện tích đất do UBND các xã quản lý cho đơn vị thi công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu hồi đối với đất đang thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên biểu dương và ghi nhận nỗ lực của các xã trong giải phóng mặt bằng, đồng thời trao đổi với lãnh đạo địa phương về các kiến nghị phát sinh trong quá trình thu hồi. Ông cũng trực tiếp trao đổi với người dân có đất thu hồi tại xã Châu Ninh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình thu hồi đất, các xã cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của tỉnh về bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ và chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng, đảm bảo các dự án trọng điểm sớm đi vào triển khai.

Ông cũng khẳng định tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách trong quá trình giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Trong khi đó, dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng có chiều dài hơn 56 km, bắt đầu từ Km0 00 tại ranh giới Hưng Yên – Hà Nội (thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cũ, ngay cạnh Khu đô thị Ecopark) và kết thúc tại Km55 680 giao đê tả sông Hồng (xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên cũ). Tổng mức đầu tư dự án gần 9.300 tỷ đồng.