Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Ngày 20-8, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng do cặp vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993); Trần Hồng Quân (SN 1991; cùng ngụ phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Đường dây "tín dụng đen" do cặp vợ chồng Quyên, Quân cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995); Nguyễn Long Dương (SN 2000)); Nguyễn Quốc Huy (SN 1991); Nguyễn Văn Thành (SN 1998); Trần Văn Thắng (SN 1994), cùng ngụ TP Hải Phòng.

Quá trình khám xét đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe máy, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỉ đồng.

Tang vật liên quan tới vụ án. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để kiểm soát hoạt động vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Phương thức thủ đoạn của chúng là: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TilToK,…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ...

Hiện Phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.