Cặp vợ chồng nổi tiếng showbiz bị bắt vì hối lộ 13 tỷ đồng quyết định ly hôn

Vào năm 2019, cảnh sát Mỹ triệt phá đường dây làm giả hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng. Có đến 50 khách hàng của đường dây này bị phát hiện, gồm nhiều ngôi sao showbiz chạy trường cho con cái như nữ diễn viên Felicity Huffman (Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ), vợ chồng diễn viên Lori Loughlin - nhà thiết kế Mossimo Giannulli...

Cụ thể, đôi vợ chồng này bị phát hiện dùng 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) để hối lộ, "chạy" cho 2 con gái vào trường đại học Southern California danh tiếng. Trước những lời cáo buộc, Lori Loughlin và chồng kiên quyết khẳng định mình vô tội. Giới chức địa phương đánh giá đây là hành động sai lầm, thiếu khôn ngoan vì vừa có tội âm mưu gian lận, rửa tiền hối lộ, vừa thêm tội không thành khẩn khai báo.

Lori Loughlin - Mossimo Giannulli "căng như dây đàn" trong ngày hầu tòa với cáo buộc chạy trường cho 2 con gái

Đến năm 2020, Lori Loughlin và chồng bị tòa xét xử và đưa ra phán quyết cuối cùng. Lori Loughlin bị phạt 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng) vì tội hối lộ, giam giữ thêm 2 tháng cùng 100 giờ lao động công ích. Chồng cô bị phạt 250.000 USD (6,5 tỷ đồng) cùng 5 tháng tù giam, 250 giờ lao động công ích.

Bản án này đã khiến danh tiếng nhiều năm của đôi vợ chồng quyền lực Hollywood bị hoen ố. 2 cô con gái của Lori Loughlin cũng rất xấu hổ và không dám quay trở lại đại học Southern California. Nữ diễn viên vô cùng lo lắng tương lai của 2 con bị ảnh hưởng, vì đây là vết nhơ khó xóa bỏ trong cuộc đời của các con.

2 con gái của nữ diễn viên không dám quay trở lại trường đại học Southern California

Đến năm 2025, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên này và chồng cũng tan vỡ. Người trong cuộc tiết lộ Lori Loughlin mong đợi Mossimo Giannulli thay đổi sau khi ra tù, nhưng rồi nhanh chóng thất vọng. Mossimo Giannulli được bắt gặp đi chơi cùng 1 nhà tạo mẫu tóc 32 tuổi trẻ trung nhưng kiên quyết phủ nhận ngoại tình. Đến cuối cùng, nữ diễn viên và chồng vẫn ly hôn, rao bán biệt thự ở California để chia tài sản.

Lori Loughlin sinh năm 1964, tham gia nhiều phim truyền hình "giờ vàng" 90210, When Calls the Heart... Theo Forbes, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản 8 triệu USD (210 tỷ đồng) sau nhiều năm miệt mài làm nghệ thuật. Chồng cô sinh năm 1963, là nhà thiết kế thời trang kiêm sáng lập thương hiệu Mossimo. Đây là thương hiệu bình dân có độ phủ sóng rộng rãi trong giới trẻ Mỹ, giúp Mossimo Giannulli có khối tài sản lên đến 80 triệu USD (2100 tỷ đồng).