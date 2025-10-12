Diễn viên Việt ly hôn đại gia ngàn tỷ, phải đi bày mâm cúng cô hồn thuê, giờ sở hữu 2 nhà hàng sang trọng

Kim Thư sinh năm 1978 là gương mặt sáng giá của làng phim Việt những năm 2000 qua hàng loạt phim: Đẻ mướn, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Cô dâu đại chiến, Khi đàn ông có bầu…

Bên cạnh nghệ thuật, Kim Thư còn được biết đến bởi cuộc hôn nhân với ông bầu – đại gia nghìn tỷ của showbiz Việt lừng lẫy một thời – Phước Sang. Họ có 2 cậu con trai trước khi biến cố xảy ra, khiến hôn nhân cũng tan vỡ.

Phước Sang vỡ nợ, Kim Thư một mình nuôi 2 con. Rời xa hào quang sân khấu, Kim Thư bươn chải đủ nghề để mưu sinh.

Nhớ lại biến cố này, nữ diễn viên kể trên tờ Tuổi Trẻ Cười: "Có lúc tôi làm từ 3h sáng đến 6h chiều, quên ăn cơm. Tay rách, chảy máu vì tước lá. Từ một người chưa bao giờ ủi đồ, được chăm sóc như công chúa, tôi rơi vào cảnh quá khổ, bế tắc".

Kim Thư một thời sống như bà hoàng khi là vợ đại gia ngàn tỷ Phước Sang.

Nữ diễn viên bật khóc khi nhớ lại biến cố, giai đoạn khó khăn nhất đời, một mình gồng gánh nuôi 2 con.

Để sinh tồn, Kim Thư còn bán xôi vỉa hè, bán mít đỏ, cam xoàn. Nữ diễn viên cho rằng, mình không còn trẻ đẹp, cũng không hot để livestream bán hàng, lại không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể đem công sức của mình ra để nấu ăn.

Thời điểm đó, Kim Thư bán cơm phần, bán xôi sườn vỉa hè với giá vài chục nghìn 1 suất nhưng vẫn không đủ chi phí nuôi con. Có thời điểm, chị nhận cả việc bày mâm cúng cô hồn (rằm tháng Bảy) thuê để có tiền trang trải cuộc sống.

Nữ diễn viên tâm sự trên báo Thanh Niên về giai đoạn này: “Họ hỏi chị có bày cúng cô hồn không? Tôi nhận luôn. Nhận vì cuộc sống, cái tôi của mình phải quăng đi. Khi mình không còn khả năng về tài chính thì bắt buộc mình phải làm tất cả”.

Dù khó khăn thử thách chồng chất, lại không phải ngày một ngày hai mà tính bằng năm nhưng nữ nghệ sĩ chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ gục ngã. Theo chị thì động lực chính là mẹ già, 2 chị và 2 đứa con cần lo.

Sau hơn mười năm lăn lộn trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, Kim Thư giờ đây đã là chủ 2 nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Một nhà hàng mang tên chị tại quận 7. Mới đây, chị vừa mở thêm một nhà hàng Nhật Bản khang trang nằm ngay mặt tiền đường Sương Nguyệt Anh, quận 1, TPHCM.

Kim Thư và 2 con trai.

Chị giờ có cuộc sống sung túc, tự mình gây dựng cơ nghiệp cho mình.

Chủ 2 nhà hàng sang trọng bậc nhất ở TPHCM.

Từ vợ đại gia ngàn tỷ, Kim Thư giờ đây đã có cơ nghiệp riêng cho mình khiến bao người nể phục. Nhờ việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, Kim Thư đã có biệt thự hạng sang và xe hơi cao cấp.

Ở tuổi U50, khi cuộc sống đủ đầy, Kim Thư dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn nên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung nhờ chế độ ăn uống khoa học, tập luyện và chơi thể thao đều đặn.

Về mối quan hệ với chồng cũ, nữ diễn viên để con thường xuyên gặp cha. Chia sẻ trên tờ Vnexpress, nữ diễn viên cho biết, hai con và bố thường xuyên liên lạc. Con trai lớn của chị vừa tốt nghiệp cấp 3 hồi tháng 8.

Hiện, nữ nghệ sĩ vẫn dành toàn tâm toàn ý cho các con và công việc kinh doanh chứ không tính đến chuyện tình cảm nam nữ. Nói về cuộc sống hiện tại của mình, Kim Thư chia sẻ trên báo Dân Trí: "Cuộc sống của tôi cũng bình thường như mọi người thôi, chỉ khác là tôi dốc toàn tâm toàn ý vào công việc", chị chia sẻ.

Trước đây, vì biến cố, Kim Thư hạn chế chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội để tránh ồn ào. Nhưng khi hai con trưởng thành, chị thoải mái hơn, tự hào khoe hai quý tử ngoan ngoãn, tự lập và có định hướng rõ ràng cho tương lai.