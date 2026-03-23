Capital Square Đà Nẵng: Lợi thế pháp lý rõ ràng, cơ hội khai thác lưu trú

Pháp lý - Ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn bất động sản

Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thị trường bất động sản năng động nhất miền Trung. Sức hút này đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng đồng bộ và đặc biệt là dòng vốn đầu tư đổ về các quy hoạch mang tính đột phá như Khu Thương mại Tự do (FTZ) và Trung tâm Tài chính Quốc tế

Tuy nhiên, sau giai đoạn thị trường điều chỉnh, nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh vị trí hay tiện ích, yếu tố pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu, đóng vai trò như "lá chắn an toàn" giúp bảo toàn dòng vốn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Đặc biệt, với các nhà đầu tư quốc tế, pháp lý rõ ràng còn là điều kiện tiên quyết để họ có thể quản lý tài sản, khai thác lưu trú và chuyển nhượng linh hoạt trong tương lai

Trong bối cảnh đó, Capital Square - tổ hợp căn hộ cao cấp bên bờ sông Hàn - nổi bật trên thị trường nhờ pháp lý sở hữu lâu dài, đáp ứng đúng nhu cầu cốt lõi về một tài sản "truyền đời", dù là mua để ở hay để kinh doanh lưu trú. Đặc biệt, đây còn là một trong số ít dự án tại Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ điều kiện bán và cho người nước ngoài thuê - lợi thế cạnh tranh tuyệt đối khi thành phố đang trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế.

Vị trí và tiện ích khẳng định đẳng cấp của Capital Square

Tọa lạc tại khu vực lõi trung tâm Đà Nẵng, giữa hai biểu tượng của thành phố là cầu Rồng và cầu Sông Hàn, Capital Square nằm tại trung tâm các trục giao thông huyết mạch, thuận tiện kết nối tới trung tâm hành chính, thương mại và các điểm du lịch nổi tiếng. Đây là vị trí mà các chuyên gia và du khách luôn ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn không gian lưu trú tại Đà Nẵng.

Không chỉ có pháp lý vững vàng và vị trí ưu thế, Capital Square còn thiết lập một chuẩn mực sống thượng lưu với hệ tiện ích nội khu vượt trội, tạo nên một không gian sống hiện đại và đẳng cấp với tuyến phố thương mại sầm uất, trung tâm thương mại đẳng cấp, hồ bơi hơn 500 m2, sân minigolf, sân chơi trẻ em và đặc biệt là quảng trường trung tâm rộng hơn 2.000m² - nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa và giải trí… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, mua sắm, giải trí và tận hưởng cuộc sống của cư dân.

Capital Square đem đến cho chủ nhân không gian sống tinh tế và hệ tiện ích đẳng cấp giữa trung tâm sôi động của Đà Nẵng

Trong kỷ nguyên bất động sản chú trọng sự an toàn, tính bền vững cũng như khả năng sinh lời tốt, Capital Square là một tổ hợp hội tụ đầy đủ các tiêu chí vàng: pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài, được phép bán và cho người nước ngoài thuê, cùng với vị trí bên bờ sông Hàn và tiện ích vượt trội.

Sau thành công của các tòa Kings Place, Queens Place và Hudson Place, chủ đầu tư Capital Square chuẩn bị giới thiệu Victory Place - tòa căn hộ đầu tiên hướng biển và nằm trên mặt đường lớn Ngô Quyền.

Việc ra mắt tòa Victory Place với bộ sưu tập căn hộ view biển giới hạn hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội mới cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản chuẩn pháp lý, vừa đảm bảo giá trị sở hữu lâu dài, vừa có khả năng thanh khoản tốt và tiềm năng khai thác lưu trú khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.