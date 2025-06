Care For Việt Nam và các nhà máy New Zealand: Gắn kết vì chất lượng dinh dưỡng

Trước bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và tiêu chuẩn sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng, Care For Việt Nam (CFVN) đã chủ động mở rộng hợp tác toàn cầu với các đối tác cùng định hướng bền vững. Việc bắt tay cùng Carefore Global và các nhà máy uy tín tại New Zealand giúp CFVN kiểm soát chặt chẽ từng khâu trong quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn chất lượng quốc tế và an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Đối tác nhà máy sản xuất: Nền tảng của chất lượng vượt trội

Với tôn chỉ "Chất lượng là nền tảng - An toàn là cam kết", CFVN tự hào xây dựng mối quan hệ bền vững với những tên tuổi có uy tín và vị thế vững chắc trong ngành sản xuất thực phẩm và dinh dưỡng tại New Zealand. Trong giai đoạn chuyển đổi cuối năm 2023, CFVN đã cùng Carefore Global hợp tác GMP Dairy và Bodco và gần đây nhất là hợp tác cùng Nutrizone Pharma Limited và PharmaNZ. Mỗi đối tác đều mang trong mình những thế mạnh riêng biệt và được công nhận bởi các chứng nhận quốc tế danh giá như GMP, RMP, HACCP…

Trong đó, GMP Dairy nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp sữa và dinh dưỡng tại Auckland, New Zealand. GMP Dairy nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cao cấp theo hệ thống chế biến đạt tiêu chuẩn dược phẩm. Nhà máy này còn tiên phong trong việc phát triển các dòng sữa công thức hữu cơ và được các cơ quan có thẩm quyền của New Zealand cấp phép, chứng nhận an toàn thực phẩm, cùng với chứng nhận HACCP từ tổ chức quốc tế Eurofin.

Ông Ravi Kumaran, Giám đốc điều hành của GMP Dairy New Zealand, chia sẻ: "Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng CFVN trong hành trình mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe cho người Việt. Sự hợp tác này không chỉ thể hiện cam kết chung về tiêu chuẩn quốc tế và trách nhiệm với cộng đồng, mà còn tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong việc chăm chút tỉ mỉ từng công đoạn, từ việc lựa chọn nguyên liệu thô cho đến sản phẩm hoàn chỉnh đến tay người tiêu dùng".

Chiến lược hợp tác giữa CFVN và GMP Dairy là nền tảng cho chất lượng sản phẩm vượt trội

Với hơn 20 năm phát triển trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm, cùng dây chuyền sản xuất hiện đại và tự động hóa hoàn toàn, GMP Dairy đảm bảo quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm và hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trong khi đó, Bodco Limited, nhà sản xuất tọa lạc tại Hamilton, là nhà máy chuyên cung cấp các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng được sản xuất an toàn, minh bạch và không gây ô nhiễm. Các nhà máy của Bodco đã nhận được chứng nhận thành viên của Phòng thương mại Waikato, giấy chứng nhận Halal của NZIDT New Zealand, chứng chỉ HACCP 2023-2026…

Còn với Nutrizone Pharma Limited, tọa lạc tại Auckland, là một nhà máy nổi bật với khả năng cung cấp các dịch vụ đa dạng từ pha trộn bột, đóng gói viên nang, viên nén đến sản xuất dạng gói và softgel. Nhà máy được Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand (MPI) kiểm toán định kỳ 3 tháng một lần, đảm bảo tuân thủ các quy trình an toàn và chất lượng cao nhất.

Tiếp theo là PharmaNZ Limited, một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cao cấp, với cơ sở vật chất và quy trình được thiết kế đáp ứng các quy định nghiêm ngặt. Cam kết của PharmaNZ thể hiện rõ ở sự chú trọng đến an toàn sản phẩm, vệ sinh nghiêm ngặt và tính toàn vẹn của từng thành phần nguyên liệu. Đặc biệt, với trọng tâm vào sự đổi mới và mong muốn kiến tạo một thế giới khỏe mạnh hơn, PharmaNZ Limited là một đối tác lý tưởng của CFVN trong việc mang đến những sản phẩm có chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cam kết chất lượng từ nghiên cứu phát triển đến sản phẩm cuối cùng

Đối với CFVN, việc hợp tác với các nhà máy đạt chuẩn cao tại New Zealand không chỉ là điểm cộng về mặt thương hiệu mà còn là cốt lõi của chiến lược đảm bảo chất lượng toàn diện. CFVN hiểu rằng trong lĩnh vực dinh dưỡng, chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng. Đó là lý do tại sao CFVN đặt vấn đề này lên hàng đầu và đi sâu vào từng chi tiết trong quy trình sản xuất cũng như kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng của mình - từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất cho đến đầu ra. Việc làm chủ chuỗi cung ứng không chỉ giúp công ty kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm mà còn nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro từ các yếu tố bên ngoài.

Mỗi thành phần trong sản phẩm CFVN là kết quả của sự lựa chọn tỉ mỉ từ những nguồn nguyên liệu được cung cấp bởi các đối tác uy tín lâu đời, đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng vượt trội. Đặc biệt, CFVN ưu tiên các nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên, được thu hoạch theo quy trình vừa khai thác vừa bảo tồn, tuân thủ các khế ước đạo đức và phúc lợi động vật, đồng thời áp dụng các thành tựu khoa học tiên tiến để chế biến, tối ưu hóa dưỡng chất.

Quá trình kiểm soát chất lượng tại CFVN được thực hiện theo ba bước chặt chẽ, tạo thành một vòng tròn khép kín, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đầu tiên là kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo mọi thành phần đều đạt chuẩn mực cao nhất. Tiếp theo là kiểm tra chất lượng sản phẩm theo từng khâu sản xuất ngay tại các nhà máy ở New Zealand, nơi các chuyên gia thực hiện các bài kiểm tra nghiêm ngặt. Sau đó, lô sản phẩm hoàn thiện được lấy mẫu để gửi đến các phòng thí nghiệm độc lập để kiểm tra về tính an toàn và hàm lượng dinh dưỡng trước khi xuất khẩu.

Doanh nghiệp liên tục được vinh danh trong các chương trình uy tín

Cuối cùng, khi sản phẩm được nhập khẩu vào Việt Nam, một vòng kiểm tra chất lượng nữa được tiến hành trước khi đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, CFVN còn áp dụng quy trình giám sát chất lượng định kỳ, đảm bảo sản phẩm luôn duy trì được các tiêu chuẩn cao nhất xuyên suốt vòng đời.

Bên cạnh đó, CFVN cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến các tiêu chuẩn về bao bì. Công ty lựa chọn các nguyên liệu tái chế, thân thiện với môi trường như thiếc hoặc HDPE có nguồn gốc sinh học thay cho vật liệu HDPE truyền thống. Việc sử dụng HDPE gốc sinh học, được sản xuất từ nguồn tài nguyên tái tạo, không chỉ thể hiện trách nhiệm của CFVN đối với hành tinh mà còn là nỗ lực cụ thể nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt.

Các nỗ lực này, từ quy trình khai thác nguyên liệu đi đôi với bảo tồn đa dạng sinh học, áp dụng kỹ thuật chế biến tiên tiến để bảo tồn tài nguyên, đến lựa chọn bao bì thân thiện môi trường, tất cả đều là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững của CFVN.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với những nhà máy uy tín hàng đầu từ New Zealand và quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe, CFVN đảm bảo mỗi sản phẩm mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam đều là kết quả của sự an toàn, minh bạch và chất lượng vượt trội. Đây chính là cách CFVN xây dựng và củng cố niềm tin, khẳng định vị thế của mình trên thị trường dinh dưỡng đầy tiềm năng nhưng cũng đầy biến động như hiện nay.

Hành trình của CFVN không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng mà còn là sứ mệnh đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng, đặt nền móng vững chắc cho một tương lai khỏe mạnh và bền vững.