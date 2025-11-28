Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh cam kết năng lượng sạch tại GEF 2025

Trong lần tổ chức thứ tư, Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025 (GEF 2025) do EuroCham tổ chức quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phát triển bền vững nhằm phân tích những thay đổi về chính sách và động lực thị trường đang định hình lộ trình và các bước tiến tăng trưởng xanh của Việt Nam. Tại diễn đàn, Carlsberg Việt Nam tham gia phiên thảo luận "Thách thức và cơ hội của cơ chế DPPA đối với doanh nghiệp FDI", nhằm trao đổi quan điểm và cập nhật xu hướng ưu tiên trong hành trình phát triển bền vững của quốc gia.

Tại phiên thảo luận, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam - Ông Andrew Khan cung cấp những góc nhìn thực tiễn về cơ chế DPPA – mua bán điện từ nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời chia sẻ cách doanh nghiệp chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng sạch.

Hơn ba thập kỷ tại Việt Nam và hành trình bền bỉ hướng tới phát triển bền vững

Carlsberg Việt Nam đã hiện diện trong bức tranh kinh tế Việt Nam hơn ba thập kỷ. Là một trong những doanh nghiệp Đan Mạch tiên phong đầu tư vào Việt Nam, công ty luôn kiên định phát triển song hành cùng cộng đồng địa phương, đồng thời đưa tư duy phát triển bền vững trở thành trụ cột xuyên suốt trong chiến lược dài hạn.

Tư duy phát triển bền vững được thể hiện rõ nét tại nhà máy bia Phú Bài – công trình vừa hoàn tất giai đoạn mở rộng vào tháng 8/2025. Những khoản đầu tư mạnh mẽ vào thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và hệ thống tự động hóa đã giúp Carlsberg Việt Nam giảm thiểu tác động môi trường và tối ưu hiệu suất vận hành.

Hiện nay, nhà máy bia Phú Bài vận hành bằng nguồn điện tái tạo đạt chứng nhận quốc tế I-REC, kết hợp với năng lượng sinh khối. Dây chuyền nấu hiệu suất cao mới giúp giảm 20% lượng nước sử dụng và 15% năng lượng tiêu thụ, trong khi hệ thống làm lạnh được nâng cấp tiếp tục góp phần giảm phát thải. Đây là những nền tảng quan trọng giúp Carlsberg Việt Nam hiện thực hóa lộ trình phát triển bền vững: hướng tới không rác thải chôn lấp vào cuối năm 2025, đạt 100% bao bì tái chế hoặc tái sử dụng và hiệu suất sử dụng nước 2.0 hl/hl vào năm 2026, cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

DPPA – Động lực then chốt trong lộ trình phát thải ròng bằng 0

Phiên thảo luận về DPPA tại GEF 2025 nhấn mạnh rằng quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo của Việt Nam sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp năng lượng và cộng đồng doanh nghiệp. Đại diện Carlsberg Việt Nam, ông Andrew Khan, khẳng định cơ chế DPPA là một phần quan trọng trong các cam kết phát triển bền vững dài hạn của doanh nghiệp.

Trên phạm vi tập đoàn Carlsberg, các hợp đồng mua bán điện (PPA) giữ vai trò nền tảng trong việc đảm bảo nguồn điện từ các dự án năng lượng tái tạo mới. Những hợp đồng PPA dài hạn được triển khai tại châu Âu và châu Á thể hiện quyết tâm của Tập đoàn hướng tới sử dụng 100% điện từ các nguồn tái tạo mới xây dựng trước năm 2030, đưa Carlsberg trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành bia toàn cầu trong quá trình chuyển dịch năng lượng sạch.

Nhà máy của Tập đoàn Carlsberg tại châu Âu, nơi các hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đang góp phần mở rộng sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo mới

Đối với Carlsberg Việt Nam, DPPA là bước tiếp nối tự nhiên của định hướng toàn cầu. Doanh nghiệp đã sử dụng điện tái tạo thông qua chứng chỉ I-REC từ năm 2022, nhưng theo ông Andrew Khan thì đây mới là bước khởi đầu. Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, Carlsberg Việt Nam đang chuẩn bị mở rộng tỷ trọng năng lượng tái tạo thông qua tham gia cơ chế DPPA và đầu tư vào các dự án điện mặt trời, phù hợp với lộ trình Net Zero của Việt Nam đến năm 2050 cũng như các mục tiêu toàn cầu của Tập đoàn.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: "DPPA giúp hoạt động sử dụng năng lượng tái tạo trở nên thực chất và tạo ra giá trị lớn hơn. Cơ chế này góp phần củng cố hạ tầng năng lượng sạch của Việt Nam, hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn và thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp đối với quá trình hiện đại hóa thị trường điện và thu hút dòng vốn xanh chất lượng cao.

Ông Andrew nhấn mạnh DPPA góp phần củng cố quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới và tăng cường trao đổi tri thức giữa Việt Nam và châu Âu

"Bên cạnh đó, DPPA mở ra cơ hội tăng cường trao đổi công nghệ và chuyên môn giữa Việt Nam và châu Âu. Các doanh nghiệp châu Âu có thể mang tới những đổi mới, kinh nghiệm kỹ thuật và giải pháp tài chính hỗ trợ thiết thực cho chương trình khí hậu của Việt Nam. Với kinh nghiệm toàn cầu và cam kết mạnh mẽ tại địa phương, Carlsberg Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển dịch bền vững này."

Phát triển bền vững không chỉ dừng lại ở năng lượng: Cam kết dài hạn với cộng đồng

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam còn mở rộng sâu rộng vào đời sống cộng đồng, đặc biệt tại miền Trung – quê hương của thương hiệu Huda. Trong bảy năm qua, chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã mang nguồn nước sạch đến gần 40.000 người dân. Đồng thời, chương trình Tết thường niên "Tết đủ đầy, Tết yêu thương" cũng đã hỗ trợ hơn 75.000 người dân trong suốt một thập kỷ.

Doanh nghiệp cũng luôn kề vai sát cánh với cộng đồng trong những thời điểm khó khăn. Khi đợt lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, Carlsberg Việt Nam đã nhanh chóng hỗ trợ khẩn cấp 1.5 tỷ đồng cho các hộ dân tại Huế và Đà Nẵng. Trước thềm diễn ra sự kiện GEF 2025, công ty tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của EuroCham, đóng góp thêm 1.000 USD vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng chung tay với các doanh nghiệp thành viên của EuroCham vì "một Việt Nam kiên cường".

Carlsberg Việt Nam cùng chung tay với các doanh nghiệp thành viên của EuroCham vì "một Việt Nam kiên cường

Những nỗ lực bền bỉ này thể hiện cam kết của Carlsberg Việt Nam trong việc đồng hành cùng cộng đồng, từ các chương trình dài hạn đến những hỗ trợ kịp thời trong thời khắc cấp thiết nhất. Cam kết ấy đã được ghi nhận tại EuroCham Business Impact Awards 2025 với Giải thưởng Doanh nghiệp vì cộng đồng, một lần nữa khẳng định mối gắn kết bền chặt giữa Carlsberg Việt Nam và các cộng đồng mà doanh nghiệp phục vụ.

Carlsberg Việt Nam được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025

Đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam xem chiến lược của mình như một phần của mối quan hệ hợp tác dài hạn và có trách nhiệm với quốc gia. Doanh nghiệp kiên định theo đuổi những bước tiến thực chất: nâng cao hiệu quả môi trường, tối ưu hóa vận hành và tiếp tục duy trì các chương trình vì cộng đồng.

Thông qua những nỗ lực này, Carlsberg Việt Nam hướng tới đóng góp vào một tương lai kiên cường và bền vững hơn cho Việt Nam, đúng với sứ mệnh của công ty là "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".