Carlsberg Việt Nam xây dựng tổ chức hiệu suất cao từ niềm tin và sự trao quyền

Ông Andrew Khan – Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam đã chia sẻ về cách doanh nghiệp xây dựng đội ngũ mạnh mẽ hơn dựa trên niềm tin, sự trao quyền, mô hình tổ chức tinh gọn và "Growth Culture" – văn hóa phát triển. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, hiệu suất bền vững không còn đến từ việc kiểm soát chặt chẽ hơn, mà từ việc con người cảm thấy được tin tưởng để chủ động đóng góp và phát triển.

Ông Andrew Khan – Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ góc nhìn về cách những đội ngũ hiệu suất cao được xây dựng từ niềm tin, sự trao quyền và phong cách lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm

Câu hỏi 1: Ông đã có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo tại các thị trường và trong những giai đoạn chuyển đổi khác nhau. Theo ông, phong cách lãnh đạo nào giúp doanh nghiệp vận hành nhanh, nâng cao trách nhiệm nhưng vẫn tinh gọn và linh hoạt?

Doanh nghiệp không trở nên hiệu quả hơn khi tăng thêm các tầng lớp quản lý hay kiểm soát chặt chẽ. Trên thực tế, đó lại là điều khiến quá trình ra quyết định chậm đi.

Trong thị trường biến động nhanh, doanh nghiệp cần đội ngũ có thể vận hành với tốc độ, luôn thấu hiểu người tiêu dùng và đưa ra quyết định nhanh chóng. Điều đó đòi hỏi sự rõ ràng trong định hướng, niềm tin giữa các đội ngũ và không gian để mọi người chủ động hành động.

Tại Carlsberg Việt Nam, chúng tôi xây dựng văn hóa lãnh đạo dựa trên việc lấy con người làm trọng tâm, tập trung vào đơn giản hóa vận hành, số hóa quy trình và cắt giảm thủ tục không cần thiết để đội ngũ có thể tập trung vào những điều tạo ra giá trị.

Tôi tin rằng khi mọi người hiểu rõ điều gì là ưu tiên và cảm thấy được tin tưởng để hành động, họ sẽ chủ động hơn, giải quyết vấn đề sớm hơn và có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ hơn với kết quả công việc. Nhiều tổ chức vốn đã có những con người rất năng lực; điều quan trọng là người lãnh đạo có tạo ra đủ điều kiện để họ phát huy hay không.

Trong những thị trường biến động nhanh, doanh nghiệp cần những đội ngũ có thể vận hành với tốc độ, luôn thấu hiểu người tiêu dùng và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Câu hỏi 2: Carlsberg Việt Nam thường được nhắc đến với "Growth Culture" – văn hóa phát triển rất rõ nét. Với ông, "Văn hóa phát triển" thực sự có ý nghĩa như thế nào trong tổ chức?

Văn hóa phát triển đã trở thành một phần trong DNA của Tập đoàn Carlsberg cũng như Carlsberg Việt Nam.

Tại Carlsberg Việt Nam, điều đó được thể hiện qua cách các đội ngũ vận hành mỗi ngày. Chúng tôi tin rằng hiệu suất cao cần được xây dựng trên nền tảng năng lượng tích cực và sự đồng cảm. Tổ chức vận hành nhanh hơn khi mọi người tin tưởng nhau, hướng về mục tiêu chung và được hỗ trợ trong suốt quá trình thay đổi. Nếu hiệu suất không đi cùng sự đồng cảm, đội ngũ sẽ dễ mất năng lượng và sự gắn kết.

Chuyển đổi không chỉ là câu chuyện của chiến lược hay định hướng từ lãnh đạo. Để thay đổi thực sự diễn ra, mọi người cần cảm thấy mình là một phần của hành trình đó. Vì vậy, chúng tôi dành nhiều thời gian hơn để đảm bảo mọi người hiểu rõ "why" – lý do đằng sau các ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp.

Tư duy này được chứng minh trong quá trình mở rộng nhà máy bia Phú Bài trở thành cơ sở có công suất sản xuất bia lớn nhất Carlsberg châu Á, trọng tâm không chỉ ở quy mô vận hành mà còn ở việc nâng cao năng lực và năng suất của đội ngũ. Hiện nay, nhà máy đang đạt mức năng suất thuộc nhóm cao nhất toàn Tập đoàn.

"Văn hóa phát triển", sau cùng, được xây dựng bằng những hành vi nhất quán mỗi ngày và cách người lãnh đạo duy trì theo thời gian.

Sau quá trình mở rộng, nhà máy bia Phú Bài hiện đã trở thành cơ sở có công suất sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Câu 3: DE&I hiện cũng đang trở thành một chủ đề ngày càng được quan tâm trong nhiều tổ chức trên toàn cầu. Vì sao DE&I lại quan trọng với Carlsberg Việt Nam?

Với chúng tôi, DE&I không chỉ là câu chuyện về sự đa dạng trong đội ngũ, mà còn là cách xây dựng những tổ chức mạnh mẽ, mở rộng góc nhìn và đưa ra những quyết định tốt.

Trong thị trường thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp thường vận hành hiệu quả hơn khi có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, sẵn sàng phản biện các giả định cũ và duy trì sự thấu hiểu với nhóm người tiêu dùng ngày càng đa dạng. Những ý tưởng tốt nhất hiếm khi xuất hiện trong môi trường nơi mọi người đều suy nghĩ giống nhau.

Với Tập đoàn Carlsberg, phát triển nữ lãnh đạo luôn là một ưu tiên dài hạn, với mục tiêu đạt 42% nữ giới trong các vị trí lãnh đạo cấp cao vào năm 2032. Tại Việt Nam, chúng tôi ra mắt SHELeads – cộng đồng nữ lãnh đạo hướng đến việc hỗ trợ, kết nối và phát triển thế hệ nữ lãnh đạo tương lai. Năm 2025, doanh nghiệp cũng chính thức ký kết Bộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (Women’s Empowerment Principles) do UN Women và UN Global Compact khởi xướng, tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn đối với việc phát triển đội ngũ lãnh đạo hòa nhập và bền vững hơn.

Ngoài ra, hòa nhập cũng quan trọng không kém sự đa dạng. Những tổ chức hiệu suất cao không được xây dựng bởi những người có tiếng nói lớn nhất trong căn phòng, mà bởi môi trường nơi mọi người cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và tự tin đóng góp từ những góc nhìn khác nhau.

Carlsberg Việt Nam ra mắt SHELeads vào đầu năm 2026 nhằm thúc đẩy phát triển thế hệ nữ lãnh đạo sẵn sàng cho tương lai.

Câu hỏi 4: Nếu có thể đưa ra một lời khuyên thực tế dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam đang muốn xây dựng những đội ngũ mạnh mẽ hơn, ông sẽ chia sẻ điều gì?

Chúng tôi luôn hướng đến việc xây dựng một tổ chức vừa có hiệu suất cao, vừa có khả năng thích ứng bền bỉ dài hạn. Và niềm tin không chỉ là một lợi thế về văn hóa, mà còn là yếu tố giúp tổ chức vận hành linh hoạt và vững vàng trước thay đổi.

Các doanh nghiệp cần tin tưởng đội ngũ của mình nhiều hơn. Đôi khi, tổ chức chưa nhận ra đội ngũ có thể phát triển mạnh mẽ đến mức nào khi họ có sự rõ ràng về định hướng, được trao đủ trách nhiệm và có không gian để chủ động hành động. Những tổ chức hiệu suất cao được tạo nên khi con người cảm thấy được tin tưởng để đóng góp và phát triển.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng một môi trường nơi các vấn đề có thể được chia sẻ kịp thời, trước khi trở nên lớn hơn và khó xử lý hơn. Đội ngũ có khả năng thích ứng tốt đội ngũ có thể nhận diện và giải quyết vấn đề từ sớm, nhanh chóng thích nghi và phối hợp hiệu quả để cùng hướng tới mục tiêu chung.