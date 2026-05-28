Sau cú sốc Trung Đông, láng giềng Việt Nam tăng tốc bắt tay Mỹ: Thỏa thuận 15 năm mở đường cho siêu đường ống 1.300 km

Mỹ và Thái Lan đang đàm phán một thỏa thuận cung ứng dài hạn mới đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sản xuất tại Mỹ. Hai nguồn tin cho biết vào ngày 26/5 rằng các cuộc thảo luận đang tiến triển nhanh chóng sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn hoạt động sản xuất LNG tại quốc gia xuất khẩu lớn Qatar.

Các cuộc đàm phán tập trung vào một hợp đồng dài hạn mang tính ràng buộc giữa nhà sản xuất LNG của Mỹ Venture Global và Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Thái Lan (PTT PCL). Thông tin này được cung cấp bởi các nguồn tin thân cận với vụ việc, những người yêu cầu giấu tên đã phát biểu do tính chất nhạy cảm của vấn đề.

Các nguồn tin không nêu chi tiết khối lượng hoặc thời hạn của bất kỳ hợp đồng LNG mới nào đang được thảo luận. Tuy nhiên, những dạng hợp đồng chiến lược này thường sẽ kéo dài từ 15 năm trở lên.

Sau các cuộc đàm phán thương mại vào tháng 10 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump và Thái Lan đã đưa ra tuyên bố chung rằng các công ty Thái Lan sẽ mua khoảng 5,4 tỷ USD sản phẩm năng lượng của Mỹ mỗi năm, bao gồm LNG, dầu thô và khí ethane.

Mỹ và Israel đã mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28 tháng 2. Iran sau đó đáp trả bằng các đòn tập kích vào cơ sở hạ tầng LNG của Qatar tại Ras Laffan, khiến 17% công suất xuất khẩu LNG của nước này bị phá hủy, tương đương 12,8 triệu tấn mỗi năm.

Qatar hiện là nước xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Ông Saad al-Kaabi, Tổng giám đốc QatarEnergy và Quốc vụ khanh phụ trách Năng lượng của Qatar, đã nói với tờ Reuters rằng việc khôi phục lại có thể mất từ 3 đến 5 năm.

Một đại diện truyền thông của Venture Global đã từ chối bình luận về sự việc này. Phía tập đoàn PTT cũng không phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu đưa ra ý kiến.

Thái Lan, quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất Đông Nam Á, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khi từng bước thay thế than đá trong sản xuất điện. Vào tháng 1, công ty điện lực của Pháp Engie đã ký một thỏa thuận kéo dài 15 năm để cung cấp LNG cho các nhà máy điện thuộc sở hữu của công ty điện lực Thái Lan Gulf Development.

Công ty xuất khẩu Cheniere Energy của Mỹ cho biết vào tháng 3, các khách hàng châu Á đã yêu cầu thêm LNG do hậu quả của cuộc chiến. Nhà xuất khẩu LNG lớn nhất của Mỹ này cho biết họ đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 2 tổ máy (dây chuyền sản xuất) tại nhà máy Corpus Christi, Texas.

Theo chia sẻ của Tập đoàn Glenfarne, Mỹ, PTT đã ký một thỏa thuận để mua 2 triệu tấn LNG mỗi năm từ dự án Alaska LNG của mình trong vòng 20 năm. Hiện chưa có quyết định đầu tư cuối cùng nào được đưa ra đối với dự án này. Dự án sẽ cần một đường ống dài 800 dặm (1.300 km) để đưa khí đốt từ phía bắc Alaska tới các khách hàng châu Á.

Thái Lan cũng đang tìm kiếm nguồn cung cấp LNG từ Malaysia.