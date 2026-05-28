Sau khi gia nhập Ấn Độ với các mẫu VinFast VF 6 và VinFast VF 7, lần gần nhất, VinFast tiếp tục giới thiệu mẫu MPV VF 7 tại thị trường này với giá khởi điểm 24,49 lakh Rupee, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Theo thông tin từ trang Rush Lane, VinFast có thể sẽ sớm bổ sung VF 8 vào danh mục sản phẩm tại Ấn Độ. Các hồ sơ đăng ký bằng sáng chế mới cho thấy mẫu xe này được tinh chỉnh theo hướng thực dụng hơn, sử dụng bộ pin nhỏ hơn và chỉ còn cấu hình dẫn động cầu trước.

Vinfast VF 8 vừa được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ.

VinFast VF 8 phiên bản 2026 mang diện mạo hiện đại hơn đáng kể so với thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày hình cánh chim kéo dài toàn chiều rộng thân xe, kết hợp logo VinFast đặt chính giữa.

Lưới tản nhiệt sơn đen bóng kích thước lớn tạo cảm giác thể thao hơn. Trong khi đó, khu vực đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu LED nối liền cùng mảng ốp màu đen cỡ lớn. Logo chữ V tiếp tục là điểm nhận diện trung tâm.

Mẫu SUV điện này được trang bị bộ mâm khí động học 19 inch, tay nắm cửa bán chìm và nhiều chi tiết viền cửa sổ mạ crôm. Tổng thể thiết kế mang phong cách gọn gàng và năng động hơn thế hệ tiền nhiệm.

VinFast VF8 thế hệ mới được lột xác với nhiều đường nét thiết kế trẻ, khỏe hơn.

VF 8 thế hệ mới có chiều dài 4.701 mm, rộng 1.872 mm và cao 1.670 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm, trong khi khoảng sáng gầm ở mức 170 mm.

So với phiên bản cũ, mẫu xe mới ngắn hơn 49 mm, hẹp hơn 62 mm và chiều dài cơ sở giảm 110 mm. Ngược lại, chiều cao tăng thêm 3 mm và khoảng sáng gầm tăng 8 mm.

Những thay đổi này cho thấy VinFast có xu hướng tối ưu VF 8 theo hướng linh hoạt hơn trong môi trường đô thị, đồng thời giảm chi phí sản xuất và trọng lượng tổng thể.

Khoang cabin của VF 8 2026 được thiết kế lại theo hướng tối giản hơn. Màn hình giải trí trung tâm giảm xuống còn 12,9 inch và hệ thống loa cũng được tinh giản.

Khoang nội thất của VinFast VF 8 mới cũng được đánh giá cao về độ hoàn thiện, hơn hẳn thế hệ trước.

Một số thị trường sẽ không còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh như trước. Tuy nhiên, VinFast bổ sung cụm đồng hồ TFT phía sau vô-lăng nhằm cải thiện trải nghiệm quan sát cho người lái.

Vô-lăng được thiết kế mới hoàn toàn, trong khi cần số tiếp tục đặt trên cột lái. Xe vẫn duy trì nhiều tính năng đáng chú ý như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, điều hòa tự động hai vùng, nhớ vị trí ghế lái và camera 360 độ.

VinFast VF 8 thế hệ thứ hai sử dụng bộ pin dung lượng 60,13 kWh, thấp hơn đáng kể so với tùy chọn pin 87,7 kWh trên thế hệ trước.

Dù vậy, VinFast công bố phạm vi hoạt động của xe vẫn đạt khoảng 500 km sau mỗi lần sạc. Phiên bản tiền nhiệm có thể di chuyển tối đa 562 km.

Đáng chú ý, VF 8 mới không còn tùy chọn dẫn động bốn bánh AWD. Xe chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước với công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm, tăng thêm 18 mã lực và 20 Nm so với phiên bản FWD trước đây.

Những thay đổi này cho thấy VinFast đang định vị VF 8 mới theo hướng tối ưu chi phí, tập trung vào hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh tại các thị trường quốc tế như Ấn Độ.