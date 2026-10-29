"Cậu bé ảnh chế" đình đám một thời: Diện mạo hiện tại khác xa thời thơ ấu

Sammy Griner (sinh năm 2006) đến từ Jacksonville, Florida, Mỹ được hàng triệu người trên thế giới biết đến với biệt danh "Success Kid" (Đứa trẻ thành công). Mẹ cậu đã chụp bức ảnh này khi Sammy mới 11 tháng tuổi và vô tình đưa cậu trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội.

"Success Kid" (Đứa trẻ thành công) là một trong những meme nổi tiếng nhất toàn cầu. Ảnh: Laney Griner

Bức ảnh meme "Success Kid" ghi lại khoảnh khắc cậu bé Sammy đang chơi trên bãi biển trong chiếc áo thun trắng phối xanh lá. Cậu bé nắm chặt một nắm cát trong tay, nhìn thẳng vào ống kính với biểu cảm đầy mãn nguyện và có phần kiêu hãnh.

Khi đăng tải bức ảnh của con trai lên mạng xã hội, chị Laney Griner chỉ đơn giản muốn ghi nhớ khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi biển. Bức hình được người mẹ nhắn kèm dòng chú thích "I hate Sandcastles" (tạm dịch: Tôi ghét những lâu đài cát).

Không ai trong gia đình nghĩ rằng bức ảnh sẽ trở thành một trong những hình meme (ảnh kèm dòng chữ hài hước) của thời kỳ mạng xã hội bùng nổ.

Được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, hình ảnh bé Sammy nhanh chóng được cộng đồng mạng sử dụng để ăn mừng những thành công nhỏ to trong cuộc sống, bởi tư thế và nét mặt của Sammy trông chẳng khác nào một cử chỉ giơ nắm đấm ăn mừng.

Sự phổ biến của hình ảnh cũng vượt ra ngoài phạm vi những câu chuyện hài hước trên mạng, khi bức ảnh được cấp phép sử dụng trong các hoạt động quảng cáo và chiến dịch truyền thông.

Sammy Griner từng mô phỏng lại khoảnh khắc hot của mình năm nào. Ảnh: Laney Griner

Năm 10 tuổi, Sammy từng chụp bức hình tái hiện tư thế nắm tay huyền thoại. Trên tay cậu cầm một bức tranh vẽ lại chính mình. Sau đó, gia đình từng tham gia trả lời truyền thông, kể về sự nổi tiếng bất đắc dĩ này.

Đằng sau hình ảnh mang ý nghĩa thành công là một giai đoạn khó khăn của gia đình cậu bé. Anh Justin Griner - bố cậu bé, từng gặp vấn đề nghiêm trọng về thận và phải phẫu thuật ghép thận.

Năm 2015, gia đình phát động chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên nền tảng GoFundMe để trang trải các chi phí liên quan đến việc điều trị.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự chú ý khi nhiều người nhận ra Sammy chính là cậu bé trong ảnh chế năm nào.

Bố của Sammy Griner bị bệnh thận.



Sau đó, chiến dịch đã huy động được hơn 100.000 USD (2,5 tỷ đồng) với sự đóng góp của những người từng biết đến và yêu thích hình ảnh này. Sau đó, anh Justin được ghép thận và trở lại cuộc sống bình thường.

Với gia đình Griner, bức ảnh từng đưa Sammy nổi tiếng không chỉ là một hiện tượng trên mạng xã hội mà còn góp phần kêu gọi sự giúp đỡ trong thời điểm họ đối mặt với khó khăn về sức khỏe.

Và trong một tin tức có thể khiến thế hệ Millennials cảm thấy mình đã già đi (tương tự khoảnh khắc Macaulay Culkin của phim Home Alone tròn 40 tuổi), cậu bé Sammy giờ đây đã bước sang tuổi 20.

Ngoại hình của Sammy đã thay đổi rất nhiều. Ảnh: Laney Griner

Bức ảnh gần đây của Sammy được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự thay đổi rõ rệt của cậu sau 2 thập kỷ: một chàng thiếu niên với mái tóc nâu dài gợn sóng, nụ cười rạng rỡ và lún phún ria mép. Dù ngoại hình thay đổi nhiều, người ta vẫn dễ dàng nhận ra đường nét của cậu bé ngồi trên bãi biển năm xưa.

Khác với nhiều người nổi tiếng trên mạng, chàng trai không biến danh tiếng thời tuổi thơ để xây dựng cuộc sống của người có tầm ảnh hưởng.

Trong chia sẻ trước đó, Sammy thừa nhận đôi khi anh vẫn thấy ngại ngần khi bị người lạ nhận ra nhờ bức ảnh cũ. Gia đình cậu cũng muốn con trưởng thành tự nhiên.

"Đã có rất nhiều điều tích cực đến với chúng tôi. Gia đình chưa bao giờ hối tiếc về meme Success Kid. Thật khó tin khi mọi chuyện lại diễn ra như vậy - đến giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi", chị Laney từng chia sẻ với ABC.