Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé chưa đầy 1 tuổi khiến bố trẻ đỏ mặt giữa đêm

07-09-2025 - 10:50 AM | Sống

Hành động bất ngờ của bé chưa đầy 1 tuổi lúc nửa đêm khiến ông bố trẻ "xấu hổ", thề từ nay không dám nghịch điện thoại khuya nữa.

Trong thời đại smartphone chiếm trọn từng phút giây, cảnh tượng nhiều ông bố, bà mẹ trẻ vẫn cầm điện thoại ngay cả lúc nằm trên giường đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Đôi khi, chiếc điện thoại tưởng chừng chỉ để giết thời gian, lướt vài tin tức, vài đoạn video nhưng chính sự mải mê ấy lại vô tình tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.

Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đã chia sẻ đoạn clip ngắn cắt từ camera giám sát trong phòng ngủ. Ngay lập tức, đoạn clip khiến dân mạng cười nghiêng ngả, vừa thương vừa nhột thay cho ông bố trẻ trong video, thậm chí có người còn hứa sẽ "cạch" điện thoại vào ban đêm.

Đoạn clip diễn ra vào lúc nửa đêm trong phòng ngủ của gia đình. Trên giường lúc đó là một cặp vợ chồng trẻ và cậu con trai chưa đầy 1 tuổi. Người mẹ nằm một bên, kiên nhẫn dỗ con ngủ, trong khi người bố thì nằm phía đối diện, mải mê vừa lướt điện thoại vừa cười. Bầu không khí thoạt nhìn vô cùng bình lặng, hạnh phúc nếu không có câu nói vui của người mẹ. Vừa vỗ về con, cô vừa nhẹ nhàng thì thầm: "Bạn nhỏ nào muộn thế này rồi còn chưa ngủ nhỉ?".

Bất ngờ thay, ngay khi lời nói của người mẹ vừa dứt, cậu con trai chưa đầy 1 tuổi bỗng xoay người, hướng ánh mắt về phía bố và bật ra một tiếng "Ahhh" to rõ. Âm thanh ấy vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến ông bố giật thót. Dù chỉ là âm thanh vô thức của trẻ nhỏ, khoảnh khắc ấy lại quá đúng lúc, khiến ai cũng bật cười. Người mẹ không giấu nổi tiếng cười khúc khích còn ông bố thì vội vàng buông điện thoại, quay sang đáp lại con với vẻ bối rối rõ ràng.

Cậu bé chưa đầy 1 tuổi khiến bố trẻ đỏ mặt giữa đêm- Ảnh 1.

Ông bố trẻ đang mải mê lướt điện thoại

Cậu bé chưa đầy 1 tuổi khiến bố trẻ đỏ mặt giữa đêm- Ảnh 2.

Và anh chỉ vội vàng buông điện thoại xuống và quay sang con sau khi cậu bé bất ngờ cất tiếng gọi

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, cộng đồng mạng đã để lại vô số bình luận vừa hài hước vừa dí dỏm:

- Đúng kiểu, mẹ hỏi: "Bạn nhỏ nào còn chưa ngủ nhỉ?", con (chỉ sang bố): "Ông đó, chính ổng!".

- Nhìn ông bố giật mình mà thương, chắc từ nay không dám ôm điện thoại trước mặt con nữa đâu.

- Chưa đầy 1 tuổi đã biết "bóc phốt" bố, tương lai còn hứa hẹn lắm đây.

- Khổ thân, nói còn chưa biết nói mà đã biết phụ mẹ "mắng" bố rồi, haha.

Ngoài những bình luận cười nghiêng ngả, không ít người cũng nhận ra một thông điệp ẩn sau tình huống "trùng hợp hoàn hảo" này. Thói quen dùng điện thoại khuya vốn chẳng lạ, nhưng với các bậc phụ huynh có con nhỏ, việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn dễ khiến trẻ bắt chước. Trẻ dưới 2 tuổi được khuyến cáo tuyệt đối hạn chế tiếp xúc với màn hình điện thoại, tivi bởi ánh sáng xanh có thể gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến thị lực và khả năng tập trung.

Mặt khác, cảnh tượng người mẹ một mình dỗ con trong khi người bố mải mê với điện thoại cũng khiến nhiều phụ huynh đồng cảm. Việc chăm con vốn dĩ là trách nhiệm của cả hai, nếu người bố biết chia sẻ, cùng vỗ về con ngủ thay vì để mẹ "gánh" một mình, có lẽ đêm hôm đó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau tất cả, cha mẹ cần cân bằng giữa việc chăm sóc con và thói quen cá nhân. Điện thoại có thể giúp giải trí, nhưng giây phút ở bên con mới là khoảnh khắc quý giá. Một ánh mắt, một tiếng gọi bất ngờ của trẻ đôi khi đủ để "đánh thức" người lớn, nhắc rằng sự chú ý và tình yêu thương của cha mẹ là điều mà con trẻ luôn khao khát.

Người cha U70 thú nhận: "Có một bí mật tôi giấu con suốt nhiều năm qua chỉ để giữ hoà khí gia đình"

Theo YiYi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miền Bắc oi nóng trước khi chuyển mưa lớn

Miền Bắc oi nóng trước khi chuyển mưa lớn Nổi bật

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bão số 7 sẽ tăng cấp rất nhanh, gây mưa lớn ở miền Bắc

Bão số 7 sẽ tăng cấp rất nhanh, gây mưa lớn ở miền Bắc

10:48 , 07/09/2025
Loại nấm là "thịt bò trong giới ăn chay", đã bổ còn ngừa ung thư, "sửa chữa" tế bào, đốt mỡ thừa

Loại nấm là "thịt bò trong giới ăn chay", đã bổ còn ngừa ung thư, "sửa chữa" tế bào, đốt mỡ thừa

10:40 , 07/09/2025
Cụ ông vừa lập kỷ lục leo núi Phú Sĩ là ai?

Cụ ông vừa lập kỷ lục leo núi Phú Sĩ là ai?

09:20 , 07/09/2025
Đúng mùa thu 2025, 3 con giáp “vận đỏ như son”: Tài lộc dồi dào, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp thăng tiến

Đúng mùa thu 2025, 3 con giáp “vận đỏ như son”: Tài lộc dồi dào, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp thăng tiến

08:34 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên