Cậu cả nhà Beckham: Đã bất tài, còn bất hiếu!

Từng được xem là “hoàng tử hào môn” khi sinh ra trong gia đình quyền lực bậc nhất làng giải trí Anh quốc – con trai cả của danh thủ David Beckham và biểu tượng thời trang Victoria Beckham – Brooklyn Beckham đã luôn được chú ý ngay từ khi còn bé. Nhưng khi ánh hào quang gia đình dần nhường chỗ cho sự trưởng thành, công chúng bắt đầu đặt ra một câu hỏi: Brooklyn thật sự có tài năng gì, ngoài việc… là con nhà giàu?

Hành trình "đa tài" không đến đâu

Brooklyn Beckham đã thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng dường như chưa có lĩnh vực nào anh thực sự gặt hái được thành công bền vững hay sự công nhận từ giới chuyên môn. Được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha, Brooklyn từng gia nhập học viện của Arsenal. Tuy nhiên, anh đã không thể theo đuổi con đường này và từ bỏ bóng đá ở tuổi 16, một quyết định được cho là do không đủ tài năng để vươn tới cấp độ chuyên nghiệp.

Brooklyn Beckham thất bại trong lĩnh vực bóng đá của bố David Beckham

Với ngoại hình thừa hưởng từ cha mẹ, Brooklyn nhanh chóng trở thành người mẫu ảnh, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang. Tuy nhiên, anh không được đánh giá cao về khả năng trình diễn hay thần thái, và sự nghiệp người mẫu dường như cũng chỉ dừng lại ở việc tận dụng danh tiếng gia đình.

Đây là lĩnh vực mà Brooklyn từng theo đuổi nghiêm túc nhất, thậm chí còn ra mắt cuốn sách ảnh mang tên "What I See" vào năm 2017. Tuy nhiên, cuốn sách đã nhận về vô số lời chê bai từ giới phê bình và độc giả vì chất lượng ảnh kém, bố cục đơn giản và thiếu tính nghệ thuật. Việc anh được nhận vào trường Parsons School of Design danh giá ở New York cũng vấp phải nghi vấn về "đặc quyền" thay vì tài năng thực sự. Cuối cùng, anh cũng bỏ dở việc học nhiếp ảnh.

Nghiệp nhiếp ảnh của Brooklyn Beckham cũng chẳng đi đến đâu

Trong những năm gần đây, Brooklyn chuyển hướng sang làm nội dung về ẩm thực trên mạng xã hội, tự nhận mình là một đầu bếp. Tuy nhiên, các video nấu ăn của anh thường xuyên bị chế giễu vì kỹ năng cơ bản, thiếu kiến thức chuyên sâu và những món ăn đơn giản đến mức khó tin. Nhiều người cho rằng anh chỉ đang "đóng vai" đầu bếp mà không có sự chuẩn bị hay đam mê thực sự, chỉ là một chiêu trò để duy trì sự chú ý. Việc anh có chương trình nấu ăn riêng nhưng lại bị tố dùng công thức của người khác hay phải có đến 60 người trong ekip hỗ trợ cho một video đơn giản càng khiến công chúng nghi ngờ về năng lực thực sự của anh.

Brooklyn Beckham bị chê là đầu bếp nghiệp dư

Nhìn chung, sự nghiệp của Brooklyn Beckham được đánh giá là "nhảy việc" liên tục, không có định hướng rõ ràng và thiếu sự kiên trì. Công chúng cho rằng anh không thể thoát khỏi cái bóng của cha mẹ, và mọi cơ hội đến với anh đều nhờ vào danh tiếng gia đình chứ không phải từ tài năng hay nỗ lực cá nhân.

Ồn ào "bất hiếu" và rạn nứt gia đình

Không chỉ gây tranh cãi về sự nghiệp, đời tư của Brooklyn Beckham, đặc biệt là sau khi kết hôn với Nicola Peltz, cũng trở thành tâm điểm của những tin đồn "bất hiếu" và rạn nứt gia đình. Đám cưới xa hoa của Brooklyn và Nicola vào tháng 4/2022 được cho là khởi nguồn của nhiều rạn nứt. Tin đồn về mâu thuẫn giữa Nicola Peltz và Victoria Beckham bùng lên dữ dội, bắt đầu từ việc Nicola không mặc váy cưới do Victoria thiết kế. Sau đó, những bài phỏng vấn ẩn ý của Nicola về việc "không ai gọi điện", hay việc không mời Victoria tham gia quá trình chuẩn bị đám cưới càng đẩy mâu thuẫn lên cao.

Giờ đây, Brooklyn thể hiện rõ thái độ thiên vị với nhà vợ. Công chúng nhận thấy Brooklyn dành phần lớn thời gian sống và làm việc ở Mỹ, gần gũi với gia đình nhà Peltz hơn là gia đình Beckham ở Anh. Anh thường xuyên xuất hiện bên bố mẹ vợ, đi du lịch cùng họ và thậm chí còn đổi họ sang "Peltz Beckham" (dù là để tỏ lòng với vợ) nhưng lại ít xuất hiện cùng bố mẹ ruột. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Beckham cảm thấy anh đã "bỏ rơi" gia đình mình.

Mâu thuẫn nhà Beckham đã âm ỉ từ đám cưới thế kỷ của Brooklyn và Nicola

Đỉnh điểm, cậu cả nhà Beckham còn bị chỉ trích vô tâm và vô ơn. Trong một cuộc phỏng vấn, Nicola Peltz từng ám chỉ rằng gia đình Beckham đã không giúp đỡ Brooklyn nhiều trong sự nghiệp, hoặc họ "đơn giản là không thể nhìn thấy anh ấy làm gì khác". Điều này bị xem là thái độ "vô ơn" với những nỗ lực và sự hỗ trợ tài chính, danh tiếng mà David và Victoria đã dành cho con trai.

Brooklyn cũng bị chỉ trích là thiếu quan tâm đến sự nghiệp của mẹ Victoria, ví dụ như không tham dự hoặc đến muộn các show diễn thời trang của mẹ, trong khi lại rất năng nổ quảng bá cho các dự án của vợ. Những hành động như đăng ảnh "thân mật quá mức" với vợ và những caption "sến sẩm" cũng bị một bộ phận công chúng coi là "trẻ con" và thiếu chín chắn, không phù hợp với hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành.

Trong 2 tháng gần đây, ồn ào bất hòa của gia đình Beckham trở thành tâm điểm khắp các mặt báo. Cậu cả liên tục vắng mặt trong các sự kiện gia đình, "bơ" bố mẹ và anh em chỉ để tập trung vào các sự kiện bên nhà vợ. Việc con cái giận dỗi bố mẹ là điều bình thường, tuy nhiên "bơ" bố mẹ quả thật là hành động bất lịch sự. Nghiêm trọng hơn, Brooklyn Beckham còn vui vẻ tiệc tùng mừng sinh nhật bố vợ, ký hợp đồng với đối thủ lúc bố David Beckham nhập viện. Hành động này chính là đỉnh điểm của bất hiểu.

Bố nhập viện mổ tay, Brooklyn Beckham không gửi 1 lời hỏi thăm, nhưng lại vui vẻ ăn mừng sinh nhật của bố vợ tỷ phú

Không chỉ vậy, Brooklyn Beckham còn bắt tay hợp tác với đối thủ của bố David Beckham

Áp lực từ cái bóng quá lớn: Nạn nhân hay kẻ khó trưởng thành?

Những tranh cãi xoay quanh Brooklyn Beckham cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu anh có phải là nạn nhân của cái bóng quá lớn từ bố mẹ, hay đơn giản là một người trẻ khó trưởng thành và thiếu định hướng?

Sinh ra trong gia đình Beckham mang lại cho Brooklyn một khởi đầu đầy đặc quyền nhưng cũng là gánh nặng khổng lồ. Mọi hành động, mọi nỗ lực của anh đều bị soi mói, đánh giá dưới lăng kính của sự so sánh với cha mẹ huyền thoại. Điều này có thể gây áp lực tâm lý lớn, khiến anh khó tìm thấy con đường riêng và dễ dàng từ bỏ khi gặp thất bại.

Một số ý kiến cho rằng, chính vì có mọi thứ quá dễ dàng, Brooklyn không thực sự có động lực để nỗ lực hết mình hay kiên trì với bất kỳ lĩnh vực nào. Anh có thể thiếu "cái đói" và sự quyết tâm để vượt qua thử thách, dẫn đến việc liên tục "nhảy việc" và không đạt được thành tựu đáng kể. Việc được bố mẹ che chở và bao bọc quá mức cũng có thể khiến Brooklyn thiếu đi những va vấp cần thiết để trưởng thành, tự lập và hiểu giá trị của sự nỗ lực.

Brooklyn Beckham hiện vẫn đang trong hành trình tìm kiếm và định vị bản thân. Những lùm xùm về sự nghiệp "bất tài" và đời tư "bất hiếu" đã khiến hình ảnh của anh trong mắt công chúng trở nên tiêu cực. Tuy nhiên, dù là nạn nhân của áp lực hay thiếu sự kiên trì, Brooklyn Beckham vẫn là một cá nhân đang cố gắng sống cuộc đời của mình. Liệu anh có thể vượt qua cái bóng quá lớn của gia đình, tìm thấy đam mê thực sự và chứng minh bản thân bằng tài năng và nỗ lực của chính mình trong tương lai, hay có thể làm hòa với gia đình, đó vẫn còn là một câu hỏi mở mà thời gian sẽ trả lời.