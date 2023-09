Câu chuyện Made in Vietnam nhìn từ chiếc áo Heattech của Uniqlo

Ông Nishida Hideki - tân Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam.

“Việt Nam là nơi sản xuất những sản phẩm biểu tượng cho Uniqlo như áo lông vũ siêu nhẹ, áo giữ nhiệt Heattech, áo giả lông cừu, áo dệt len...”, ông Nishida Hideki - tân Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam – chia sẻ trong lần đầu gặp gỡ truyền thông tại Hà Nội.

Ông Nishida đảm nhận vị trí này cách đây 6 tháng.

Ông kể lại, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam hơn 3 năm trước, trùng với thời điểm khai trương cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại quốc gia này, ông ngỡ ngàng khi chứng kiến hàng ngàn người xếp hàng chờ cửa hàng mở cửa.

“Tôi cảm nhận được nhu cầu của khách hàng Việt Nam với Uniqlo rất lớn. Đây cũng là cơ hội phát triển của chúng tôi tại thị trường này”, ông Nishida nói.

Mặc dù hoạt động bán lẻ của Uniqlo bắt đầu ở Việt Nam từ cuối năm 2019, nhưng mối quan hệ hợp tác chiến lược trên phương diện sản xuất tại Việt Nam đã có lịch sử 20 năm.

Khi những công nhân Việt Nam nhuộm được vải Heattech, đưa sản phẩm ra khắp 2.400 cửa hàng Uniqlo

Heattech là chất vải tạo nên những sản phẩm biểu tượng của Uniqlo, được dệt từ 4 loại sợi Rayon, Acrylic, Polyester và Polyurethane. Mang một loạt ưu điểm như bền, mềm, dễ co giãn, giữ ấm tốt, không bám dính, nhưng Heattech lại gặp vấn đề lớn khi nhuộm.

4 loại sợi có mức thẩm thấu khác nhau, gây ra màu sắc lẫn lộn. Uniqlo và công ty đối tác Toray Industries đã thử nghiệm và phát triển riêng chất nhuộm lẫn phương thức nhuộm cho loại vải này.

Heattech hiện được sản xuất từ 5 nhà máy đặt tại 5 quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh và Việt Nam. Nhà máy ở Việt Nam xử lý được từ công đoạn nhuộm. Vì đặc tính tự nhiên của vải, toàn bộ quá trình may là thủ công, và chỉ sử dụng máy khi cần.

Những sản phẩm Heattech sau công đoạn may sẽ được gấp thủ công, đóng gói, đưa qua bước kiểm định cuối cùng, sau đó gắn thẻ dữ liệu và bán đi khắp 2.400 cửa hàng trên thế giới.

“Vì sao chúng tôi muốn nói về chuyện Made in Vietnam? Là người Việt Nam làm việc cho Uniqlo, đây là một điều rất tự hào”, bà Tống Kim Ngân - Quản lý Marketing sản phẩm cấp cao của Uniqlo Việt Nam – chia sẻ.

Theo bà Ngân, những dòng sản phẩm công nghệ cao của Uniqlo đòi hỏi chất lượng rất khắt khe trong quá trình sản xuất. Khi mang quy trình sản xuất dòng sản phẩm Heattech sang Việt Nam từ công đoạn nhuộm, với đội ngũ sản xuất tại Việt Nam, chúng tôi phải tìm lời giải cho bài toán “Làm sao đảm bảo được màu sắc nhuộm của loại vải Heattech với 4 loại sợi đan vẫn đạt tiêu chuẩn cao nhất mà tập đoàn đưa ra”.

Để đảm bảo chất lượng quy trình sản xuất, Uniqlo đưa vào những Takumi - “nghệ nhân” Nhật Bản về dệt may. Những nghệ nhân này có mặt tại khắp các nhà máy tại Việt Nam, đảm nhiệm việc kiểm tra từng đường kim mũi chỉ, từng thành phẩm làm ra.

Hai câu hỏi khi ứng tuyển vào Uniqlo Việt Nam

Không chỉ với dòng Heattech, hiện rất nhiều sản phẩm biểu tượng của Uniqlo được “made in Vietnam” như áo lông vũ siêu nhẹ, áo giả lông cừu, áo dệt len…

“Những sản phẩm này không chỉ cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam, mà chúng tôi rất tự hào mang những sản phẩm này đến người tiêu dùng trên thế giới”, bà Ngân nói.

Bà Ngân cũng kể lại, với bất kỳ ai khi vào Uniqlo Việt Nam, 2 câu hỏi đầu tiên Tổng Giám đốc đặt ra không phải là bao nhiêu doanh số, hay mong muốn cửa hàng này bán được bao nhiêu chiếc áo, chiếc quần, mà là “Who are we?” và “What can we do for this country?” (Tạm dịch: “Chúng ta là ai?” “Chúng ta có thể làm gì cho đất nước này?”)

Do đó, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Uniqlo cũng phát triển nguồn nhân lực từ địa phương. Hiện Uniqlo có 19 cửa hàng bán lẻ tại 4 thành phố lớn TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, và 1 cửa hàng trực tuyến Uniqlo.com, với 70% cửa hàng trưởng là người Việt sau quá trình đào tạo.

Một số hoạt động xã hội khác mà Uniqlo tự hào đã thực hiện ở Việt Nam là cuộc thi “nhặt rác” SpoGomi – nơi các khách hàng lập thành đội, thi đua nhặt rác, và đội thắng cuộc sẽ được lên đường sang Nhật để thi với đội của các quốc gia khác.

Hay như chương trình trao học bổng du học Nhật cho học sinh cấp 3, hỗ trợ bóng đá cho trẻ nhỏ, hoặc chương trình tái chế RE.Uniqlo - khuyến khích khách hàng mang những sản phẩm Uniqlo chính hãng không sử dụng, để chuyển đến cho những người đang cần, đặc biệt người dân ở vùng cao.

“Những nỗ lực này cũng đại diện cho cam kết dài hạn của công ty chúng tôi với sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam”, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam chia sẻ.