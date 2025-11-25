Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Câu đố 99% người không giải được: Loài cá nào tên có 12 chữ NG?

25-11-2025 - 18:30 PM | Sống

Bạn có tìm ra đáp án không?

Chơi các trò giải đố không chỉ giúp rèn luyện tư duy logic mà còn mở rộng kiến thức và tăng tốc phản xạ. Nếu bạn tự tin vào khả năng suy luận của mình, hãy thử thử thách với câu hỏi mẹo sau: Loài cá nào có tên chứa 12 chữ NG? Bạn có đoán được đó là loài cá gì không?

Để giải câu đố này, đừng nghĩ theo lối mòn. Hãy thử liên tưởng, mở rộng suy nghĩ và kết hợp các chữ cái theo cách sáng tạo. Đây là một câu đố mẹo, nên nếu suy nghĩ quá cứng nhắc, bạn sẽ khó tìm ra đáp án. Chỉ những người giỏi chơi chữ hoặc biết cách tách ghép chữ cái mới có thể “vượt ải” dễ dàng.

Nếu vẫn chưa đoán được, đây là gợi ý: đáp án là cá nhà táng (táng - tá + ng = 12 chữ NG). Bởi đơn giản thôi, 1 tá tức là 12 mà.

Câu đố 99% người không giải được: Loài cá nào tên có 12 chữ NG?- Ảnh 1.

Cá nhà táng

Cá nhà táng (Physeter macrocephalus) là loài cá voi lớn và nổi bật nhất trong họ cá voi, đồng thời là loài còn sống duy nhất trong chi Physeter. Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá heo, nhưng kích thước và hình dáng hoàn toàn khác biệt. Con đực trưởng thành có thể đạt chiều dài lên tới 18 mét và nặng khoảng 57 tấn, trong khi con cái nhỏ hơn, dài tối đa 11 mét và nặng khoảng 15 tấn. Đặc điểm nổi bật nhất của cá nhà táng là phần đầu chiếm khoảng một phần ba tổng chiều dài cơ thể và hàm dưới hẹp, nơi chứa tất cả các răng hình nón dài tới 20cm, nặng khoảng 1kg mỗi chiếc.

Cá nhà táng sống trên khắp các đại dương, chủ yếu ở vùng nước sâu hơn 1.000 mét và nơi không bị băng bao phủ. Chúng di chuyển và lựa chọn nơi sinh sống dựa vào tuổi tác, giới tính và nguồn thức ăn, nhưng cách di cư của chúng không theo quy luật rõ ràng như nhiều loài cá voi khác. Theo NOAA, cá nhà táng đực trưởng thành thường di cư tới vùng nước mát hơn để săn mồi, trong khi cá cái và con non ở lại các vùng nước nhiệt đới ấm quanh năm. Loài cá này không chỉ nổi bật về kích thước mà còn là minh chứng cho sự đa dạng sinh học biển sâu, đồng thời góp phần quan trọng vào hệ sinh thái đại dương, là đối tượng nghiên cứu thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trên toàn thế giới.

Câu đố cực hack não: Từ nào có nhiều chữ nhất?

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
câu đố

