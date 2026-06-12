Cầu nghìn tỷ, có tĩnh không cao nhất Việt Nam sắp về đích

Với chiều dài gần 3,2km và nhịp chính dài 300m, cầu Phước Khánh được xây dựng theo kết cấu dây văng hai mặt phẳng, nổi bật với hai trụ tháp cao 155m. Công trình có mặt cầu rộng gần 22m, đáp ứng quy mô 4 làn xe. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống dây văng và kết cấu thân cầu cơ bản đã hoàn thiện, chờ thảm bê tông nhựa sau khi hợp long nhịp chính.