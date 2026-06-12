Cầu nghìn tỷ, có tĩnh không cao nhất Việt Nam sắp về đích
Cầu Phước Khánh là hạng mục then chốt, giữ vai trò kết nối cuối cùng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự kiến, cầu sẽ hợp long vào giữa tháng 6, thảm bê tông nhựa và hệ thống chiếu sáng trong tháng 7 rồi hoàn thành vào tháng 9/2026.
12-06-2026
11-06-2026
11-06-2026
Cầu Phước Khánh là công trình bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối khu vực Cần Giờ cũ với TP. Đồng Nai, có tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, đồng thời là một trong hai cây cầu quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Với chiều dài gần 3,2km và nhịp chính dài 300m, cầu Phước Khánh được xây dựng theo kết cấu dây văng hai mặt phẳng, nổi bật với hai trụ tháp cao 155m. Công trình có mặt cầu rộng gần 22m, đáp ứng quy mô 4 làn xe. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống dây văng và kết cấu thân cầu cơ bản đã hoàn thiện, chờ thảm bê tông nhựa sau khi hợp long nhịp chính.
Cầu Phước Khánh được tái khởi động năm 2025, do Liên danh Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam thi công phần còn lại với thời gian thực hiện khoảng 450 ngày.
Dự kiến, cầu Phước Khánh sẽ hợp long vào giữa tháng 6, rồi tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện như lan can, thảm bê tông nhựa và hệ thống chiếu sáng trong tháng 7. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt cầu dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.
Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt bó cáp dây văng thứ 13/14 tại trụ P16 và bó thứ 12/14 tại trụ P15 của nhịp chính cầu. Khối lượng còn lại chủ yếu là thi công hai bó cáp cuối cùng tại trụ P15, hướng tới ngày hợp long cây cầu.
Với tĩnh không thông thuyền lên tới 55m, cầu Phước Khánh hiện là cây cầu có độ cao thông thuyền lớn nhất Việt Nam, đáp ứng nhu cầu lưu thông an toàn của tàu trọng tải lớn trên sông Lòng Tàu.
Cầu Phước Khánh là hạng mục nổi bật trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng.
Cầu Phước Khánh được xem là mắt xích cuối cùng để khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km. Hiện khoảng 30 km của tuyến đã được đưa vào khai thác tạm, trong khi nhiều phân đoạn phía Đông và phía Tây cũng cơ bản hoàn thành thông xe kỹ thuật.
Khi cầu Phước Khánh hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026, toàn tuyến cao tốc sẽ chính thức thông mạch, tạo nên hành lang vận tải chiến lược kết nối trực tiếp Đồng bằng sông Cửu Long với vùng Đông Nam Bộ và sân bay quốc tế Long Thành mà không cần đi xuyên qua trung tâm TPHCM.
Tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Long An đến Nhơn Trạch và Long Thành từ khoảng 2 giờ xuống chỉ còn khoảng 45 phút.
Đồng thời, sự kết nối giữa cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh cũng sẽ xóa bỏ thế cô lập kéo dài nhiều năm của khu vực Cần Giờ, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho hệ thống cảng biển, logistics, đô thị vệ tinh và chuỗi công nghiệp phía Nam trong giai đoạn tới.
Theo
Tiền Phong
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