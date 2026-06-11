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Đồng Nai sẽ thu hồi gần 2.000 ha đất để thực hiện các công trình, dự án

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đồng Nai vừa thông qua danh sách thu hồi gần 2.000 ha đất để phục vụ 38 công trình, dự án đầu tư phát triển của địa phương.

Ngày 11/6, HĐND TP.Đồng Nai đã thông qua nghị quyết danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2026 với tổng diện tích gần 2.000 hecta.

Dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước với 2 phân khu với diện tích lên đến hơn 1.900 ha

Trong đó, phần lớn nằm trên địa bàn xã Đại Phước, với tổng diện tích hơn 1.900 ha để thực hiện Dự án Khu đô thị thông minh ven sông.

Ngoài ra còn thực hiện một số dự án công trình giao thông khác như đường giao thông theo quy hoạch kết nối Khu tái định cư 49,32ha với Khu dân cư và tái định cư 49,7ha phường Phước Tân; Xây dựng đường từ TTHC xã đến đường liên xã Bom Bo - Đak Nhau; Dự án Mở mới đường đoạn N5 – D4 (từ HL15 đến ĐT.768) thuộc phường Tân Triều; Ủi phóng tuyến và xây dựng các hạng mục phụ trợ đường kết nối 2 khu công nghiệp Long Tân - Long Hà xã Long Hà...

Xây dựng trường TH-THCS Vĩnh Tân (Tân An); Xây dựng mới Trường Mầm non Thạnh Phú, Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Bình Hòa (phường Tân Triều)...

Với 38 công trình, dự án sẽ được Đồng Nai thu hồi đất và triển khai ngay trong năm 2026

HĐND TP. Đồng Nai yêu cầu UBND TP.Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Quá trình triển khai thực hiện thu hồi đất thực hiện dự án có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đề nghị thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai và có sự giám sát chặt chẽ, hạn chế tình trạng người dân khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân.

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Theo Văn Quân

Báo Tiền Phong

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